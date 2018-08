NESTAO PAS KOJI MU JE SPASIO ŽIVOT: Bivši ovisnik nudi 9000 kuna nalazniku: ‘Samo želim svog dečka natrag’

‘Svi su me gledali s gađenjem – moji roditelji, prijatelji, svi, i onda je došao taj pas…’

Bivši ovisnik kojemu je pas spasio život očajan je zbog ljubimčeva nestanka te je, osim izdašne novčane nagrade koju nudi, o svemu progovorio u emisiji This Morning. James Firsht (40) iz Londona tvrdi da mu je njegov stafordski bul terijer Cody ponudio nešto na što će se fokusirati dok se borio s depresijom i ovisnošću o drogama.

Pas je sada nestao i Firsht nudi tisuću funti (oko 8800 kuna) za njegov nalazak. Gostujući u ITV-ovoj emisiji, emotivni muškarac ispričao je kako mu se “život okrenuo naglavačke i samo želi svog dečka natrag”.

Sve je bilo dijelom plana

Njegova iskrena ispovijest rasplakala je gledatelje, koji se nadaju da će mu se njegov voljeni ljubimac vratiti. “Bio sam bez posla i stvarno sam se borio s preživljavanjem. Nisam baš puno pazio na sebe tada”, prisjetio se Firsht života prije Codyja.

Prijatelj mu je rekao da je našao nekoliko štenaca u kutiji i zamolio ga da se pobrine za jednog od njih na jedan dan. Preslatki je štenac odmah osvojio Firshtovo srce, ali je znao da će ga sutradan morati vratiti. Ipak, prijatelj mu je dao da psa zadrži, a kasnije se ispostavilo kako je sve bilo dijelom plana da se nesretni čovjek vrati na pravi put. I upalilo je.

Iščupao se s povodca

“Svi su me gledali s gađenjem – moji roditelji, prijatelji, svi, i onda je došao taj pas koji me gledao svojim bistrim okicama kao da nisam radio ništa loše. O Codyju se trebalo brinuti, tako da sam, umjesto izlazaka van i neurednog načina života prigrlio nešto uravnoteženiji obiteljski život. On mi je dao razlog da se vratim kući i pobrinem za sebe. Pazio sam da živimo u čistom i da obojica imamo što jesti”, kazao je Firsht.

Nažalost, Cody se tijekom šetnje u šumi iščupao s povodca jureći vjevericu. Firsht je ostao potpuno slomljen i javno je zamolio sve one koji su ga vidjeli ili čuli bilo što o njemu da mu se jave. Intervju je dirnuo mnoge ljude, koji su mu ostavljali poruke podrške. “Ovo mi lomi srce. Nadam se da će ga ubrzo pronaći”, jedan je od komentara.