Kako spriječiti da se vaš pas ‘pokefa’ s drugim psom

Nema drugog stajališta s kojeg to možete promatrati, borbe pasa su stravične, tim više ako je u neku od njih upleten i vaš krzneni ljubimac. Naravno da ne želite da vaš pas ozlijedi drugog i ono što najmanje želite jest da vaš bude taj koji na kraju izvuče deblji kraj.

Srećom, svaki problem, pa tako i ovaj, ima svoje rješenje, pa vam donosimo nekoliko korisnih savjeta o tome što napraviti kada se vaš pas nasred ulice upusti u borbu s drugim psom.

Najbolji način za prevenciju uličnih borbi ujedno je i veoma jednostavno rješenje kojim psa štitite od takvih situacija kad iziđete iz kuće: Držite psa na uzici spojenoj na ogrlicu odgovarajuće veličine. Pas će vam cijelo vrijeme biti ‘na dohvat ruke’ čime sprječavate da nekontrolirano otrči i upusti se u sukob.

Susret na ničijoj zemlji

Šanse da izbije svađa kad se vaš kućni ljubimac susretne s drugim psom gotovo se prepolavljaju ako susret ‘odradite’ na ničijoj zemlji, radije nego u jednoj od kuća u kojima psi žive. Naime, kada se psi susretnu u onim što jedno od njih smatra obiteljskim gnijezdom, ‘domaćin’ može osjetiti potrebu da brani svoj teritorij.

Limenka

Za kontrolu svog psa možete učiniti sve najbolje, ali ono što nikako ne možete jest tijekom šetnje u parku predvidjeti kada će doći neki agresivan pas. Neki vlasnici otkrili su da ‘limenka’ odlično radi u otkazivanju započetog napada.

U limenku nekog pića naguraju se mali metalni dijelovi, a zvuk koji nastaje kada se ta limenka protrese djeluje kao odličan alat za korekciju ponašanja. Ako naiđete na psa koji je na vaš prvi susret već iskesio zube, limenku bacite pred njega, to bi trebalo biti sasvim dovoljno da agresivac odustane od takvog ponašanja.

Što napraviti kada dođe do sukoba

Ako, unatoč svom vašem trudu, agresivni pas prilikom šetnje pokuša napasti vašeg ljubimca, počnite hodati unatrag mirnim korakom, polako za sobom povlačeći vašeg psa na uzici. Nemojte agresivno vući svog psa u sigurnost vašeg osobnog prostora, ako okrenete leđa i počnete trčati, to će napadača pretvoriti u lovca i on će vas ‘naganjati’.

Do napada je ipak došlo, evo što dalje

Jedna od najstrašnijih situacija kroz koje prolazi vlasnik psa jest kada se vaš ljubimac fizički sukobi s drugim psom. Ako je moguće, polijte ih hladnom vodom ili bilo kojom drugom tekućinom, a zbog šoka bi se vrlo lako mogli prestati tući. Nikako nemojte pokušati stati između njih i prekinuti svađu. Ne samo da i samo možete ostati izgriženi, već i pse možete potaknuti na još veću agresivnost.

Druga taktika koju možete iskoristiti kako biste prekinuli borbu pasa jest da im na njuške bacite krpu natopljenu amonijakom, što će ih garantirano natjerati da se prestanu boriti, a jedino na što morate pripaziti jest da im krpa na njuškama ne bude predugo.