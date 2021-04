Imam kujicu bradatog kolija. Zove se Bura, stara je dvije godine i poslušna je, ali postoji jedan dosta veliki problem. Naravno uzrok su petarde i vatromet.

Od Nove godine Bura se promijenila, postala je plašljiva, reagira na sve zvukove i plaši ih se, pobjegne ispod klupice. Večernji izlazak valjda povezuje s petardama i zavuče se ispod klupice i ne želi izaći, te je moram povlačiti. Kad jedanput izađemo van sve je u redu, ali mjesta na kojima je čula pucnjavu ili bilo koji jači zvuk izbjegava ili ih se plaši.

Sad po ljeti plaši je muzika s naših hotelskih terasa, ulični svirači, znam da sam negdje ja pogriješila, ali ne znam kako to ispraviti.Uzela sam je iz dobrog legla i uzgajivačica je napravila testove karaktera te je Bura okarakterizirana kao miran i blag pas. Donošenje loptice jako voli kao i igru s drugim psima, ali i s tim odmah prestane kad se, makar u daljini, začuje zvuk kojeg se boji.

Bradati koli je za razliku od svog puno poznatijeg rođaka border kolija, pas slabijih nagona, te samim tim prosječnom vlasniku lakši za odgoj, uz to je i jednostavniji pas za život u gradu. Ti psi su inteligentni, prilagodljivi, privrženi vlasniku, nisu agresivni, niti zahtjevni po pitanju njege i hranjenja. Veličina psa također odgovara potrebama suvremenog čovjeka, tako da je vaš izbor pasmine dobar, ali s bradatim kolijem, kao uostalom i s bilo kojim drugim psom, potrebno je proći socijalizaciju i odgoj.

Osvrnuo bih se na test karaktera koji je uzgajivačica vašeg psa napravila sa svojim leglom. To je vrlo korisno za buduće vlasnike koji već prilikom odabira psa mogu birati štene prema svom karakteru, načinu života i uvjetima u kojima će pas živjeti. Svaki pas je poseban, čak i iz istog legla, svi psi su različiti i tako im treba i pristupiti.Upravo stoga je puno jednostavnije uzeti psa čije osnovne karakteristike poznajemo, pa će i dalji odgoj i suživot s psom biti kvalitetniji i jednostavniji.

Kujice su općenito blaže i privrženije, jednostavnije za odgoj i svakodnevni život, posebice u urbanim sredinama. Ukoliko imamo jednu mirniju i blažu kujicu, njoj treba pristupiti drugačije nego na primjer jednom čvrstom i nametljivom mužjaku. U situacijama gdje takvog mužjaka moramo sputavati, kujicu poput vaše treba ohrabrivati. Potrebno je već kod samog dolaska šteneta u novi dom promatrati njegove reakcije na zvukove, mirise, prostore, ljude, pse, i sve s čime se susreće. Ukoliko štene pokaže nesigurnost ili strah, treba ga postupno upoznavati s izvorom nelagode da bi njegov život bio mirniji i sretniji, a da bismo mi isto tako bili sigurniji u svog psa. Ovo navodim zbog toga što se takve stvari najčešće previde i novi vlasnici odnos baziraju na svojim željama i potrebama koje se najčešće svode na naredbe poslušnosti. Te naredbe ne znače ništa ukoliko pas nije siguran i opušten, a da bi takav i bio, mi moramo psa humano i ustrajno socijalizirati i odgojiti.

U praksi se pokazalo da je vrlo rijetko jedna negativna stvar dovoljna da pas postane plašljiv, sve je on to pokazivao dosta ranije iako puno suptilnije.Već tu je trebalo pristupiti drugačije, primijetiti signale koje nam pas odašilje i pomoći mu. Dobro je što vaš pas voli druge pse kao i donošenje loptice, to možete iskoristiti da lakše i brže prihvati situacije koje u njemu pobuđuju nesigurnost. Najjednostavniji način je da njezina negativna iskustva zamijenite pozitivnima, da uvijek potičete psa da se još malo potrudi da zasluži svoju lopticu, igru s drugim psima. Vaše reakcije su vašem psu izuzetno bitne, tako da će pas puno lakše podnositi stresne situacije ukoliko ste vi sigurni u sebe, ukoliko ne nagrađujete njezin strah nego sigurnost, ukoliko prepoznajete trenutne mogućnosti psa te reagirate u skladu s njima.

Vježbe poslušnosti koje trebaju biti veselje i za vas i za psa, uvježbavajte na mirnom prostoru, motivirajte psa, potičite njezinu sigurnost i želju za suradnjom s vama.Takav odnos postupno prenosite i u psu zahtjevnije situacije. U stanu će vam pomoći transportni boks za psa, mjesto na kojem će se pas osjećati zaštićeno i s kojim neće biti lovljenja i moljenja psa da izađe van. Dovoljni su mali pomaci u promjeni ponašanja psa koje trebate prepoznati i nagrađivati, svakodnevno izgrađivati vaš odnos s psom. Mjesta koja su za sad previše zahtjevna da bi se pas nosio s njima, nemojte posjećivati dok god pas nije spreman.

Vrlo je bitno kad, zašto, i na koji način se obraćate psu. Razmotrite svoje postupke u psu stresnim situacijama, nastojte koliko je moguće, biti svjesni vašeg okruženja, potencijalnih stresnih situacija, reagirajte pravovremeno i sigurno, nemojte žaliti psa, to mu neće pomoći. Gotovo sam siguran da se vašem psu može pomoći, ali potrebno je promijeniti odnos i u situacijama koje ne izazivaju strah kod njega, psa shvaćati na jedini ispravan način, kao psa.

Odgovorio:

Denis Prtenjača,

Klub za obuku pasa Rijeka