KAKAV HEROJ: Beskućnik riskirao svoj život kako bi spasio pse i mačke iz požara

Ovaj beskućnik je riskirao svoj život kako bi spasio nekoliko mačaka i pasa zarobljenih u skloništu za životinje u Atlanti kada se sklonište zapalilo. Keith Walker (53) uletio je u sklonište W-Underdogs 18. prosinca nakon što je požar zahvatio kuhinju skloništa.

“Bio sam nervozan, neću lagati. Stvarno sam se bojao ući tamo sa svim tim dimom. Ali Bog me poslao da spasim te životinje”, rekao je Walker za CNN. “Ako volite psa, možete voljeti bilo koga na svijetu. Moj pas je moj najbolji prijatelj, a ja ne bih bio ovdje bez njega, pa sam znao da moram spasiti sve te ostale pse.”

"My dog is my best friend, and I wouldn't be here without him, so I knew I had to save all those other dogs," Keith Walker said. https://t.co/HXHVL8WG0a

— CNN (@CNN) December 27, 2020