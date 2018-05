JE LI PSIMA TEŠKO KAD STE VI BOLESNI? Ispitivali njihovu razinu stresa dok vas pokušavaju oraspoložiti, rezultati zapanjuju

Kada su vremena teška, a zdravlje nije najbolje, za popravak raspoloženja često nema ništa bolje od vlažne njuškice veselog štenca

Terapijski psi učestala su pojava u bolnicama i školama, ali mi automatski pretpostavljamo da njima ne smeta to što nam daju emotivnu podršku. Ako je netko oko toga brinuo, može biti miran. Nova znanstvena studija pokazala je da psi to obožavaju. Ranija su istraživanja pokazala da je za mentalno zdravlje i opću dobrobit korisno biti u društvu kućnog ljubimca, ali nismo znali idemo li predaleko kada ih sa sobom vodimo do bolesničke postelje.

Ispitivali razinu stresa kod pasa

Organizacija za zaštitu životinja American Humane provela je istraživanje o tome i pokazalo se da terapijski psi ne pokazuju znakove stresa pri izvršavanju svojih zadaća. “Ova studija je jedinstvena po tome što je provedena na više mjesta. Bili smo u pet bolnica diljem SAD-a, posjetili više od stotinu pacijenata s 26 pasa”, kazala je glavna autorica studije Linda Lombardi za National Geographic.





Njima je to super

S obzirom na to da psi nisu vični ispunjavanju upitnika, njihova slina testirana je na kortizol, hormon stresa i u ljudi i u životinja. Uzorci dobiveni tijekom aktivnosti s djecom oboljelom od raka uspoređivali su se uzorcima pseće sline kada su bili kod kuće. Istodobno su stručnjaci proučavali i druge pokazatelje nelagode kod pasa, poput lizanja vlastite njuške ili cviljenja. Rezultati su bili kristalno jasni. Pokazalo se da su psi savršeno sretni dok prave društvo pacijentima. Rezultati su objavljeni u časopisu Applied Animal Behaviour Science.