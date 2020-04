IZ KANADE DOVELA SVE SVOJE LJUBIMCE U HRVATSKU I PRUŽILA DOM NOVIMA: ‘Moji psi su oduvijek bili članovi moje obitelji’

Ne, nije sve tako crno. Na Net.hr-u ćemo vam redovito donositi pozitivne vijesti iz Hrvatske i svijeta. Priče o malim i velikim herojima, solidarnosti, pomoći, ljubavi i prijateljstvu. Pozivamo sve ljude, kompanije i institucije da se uključe u našu malu akciju i pošalju nam svoje pozitivne priče na mail vijesti@portal.net.hr ili nam dojave na Facebooku. Ljudi, ne dajte se – Zajedno smo u ovome

Umirovljenica Ksenija radni je vijek provela u Kanadi. Vrativši se u Hrvatsku sa sobom je povela i svoju “krznatu obitelj”, pse Pashu i Huskyja te macu Zagi koja je doživjela, priča nam Ksenija, čak 20 godina. Na žalost Husky je uginuo prije osam mjesecu i to ju je shrvalo.

A kako i ne bi kada su joj psi kroz život na dva kontinenta bili suputnici i prijatelji.

“Cijeli život (osim 3 godina, nakon što je umrla moja Nitra, rottweilerica) živim sa psima. Onda je došao Pasha u moj život, 2008-e. Njega je spasila sa dalekog sjevera Kanade moja kćer koja i dalje spašava pse u Kanadi. On je odlučio da će samnom živjeti i to je posebna ljubavna priča.

Ne mogu si zamisliti život bez psa i to velikog. Godine 2015. sam udomila Mimi, chihuavu od 5 kilograma koju je netko sa 6 godina izbacio na cestu, zimi. Tako je pametno izgledala na slici da sam ju morala upoznati iako sam namjeravala udomiti većeg psa, da se igra sa Pashom. I tako je isti dan otišla s nama doma. Očarala me. Zbilja je posebno pametna i umiljata. Nije od onih malih galamđija!

Ona mi je bila nevjerojatna utjeha kad mi je Pasha naglo umro. On je bio njen veliki brat i ona je učila od njega. I ona je bila užasno tužna mjesec dana, no ona je bila meni veća pomoć nego ja njoj”, govori nam Ksenija.

Od Butcha do Rexa

Velika krznena obitelj postala je još veća kada je udomila Rexa, kojega su u Dumovcu zvali Butch.

“Izgledao je tako dostojanstveno, mudro, smireno i pametno, a uz to prekrasan izgledom, navodno mješanac tornjaka, iako po opisu krzna meni više izgleda kao kraški ovčar, osim po boji.

Oduvijek sam željela šarplaninca ili nekog sličnog jer volim samostalne pse, iako je to, naravno i izazov. Cilj mi je bio udomiti manje udomljivog psa (starijeg od 2 god, većeg, crnog). S obzirom da imam veliki vrt, željela sam udomiti psa koji ne bi bio sretan samo u stanu. A Rex me posebno privukao, kao moja mala Mimi”, kazala nam je vlasnica.

Nakon što je ugledala njegove fotografije na stranici za udomljavanje, nije ga mogla izbaciti iz glave pa nije dugo trebalo da ga ode upoznati i na kraju odvede doma.

Rex je bio u strahu, a kako i ne bi kada su ga pronašli volonteri iz Dumovca, izgladnjelog i mršavog kako luta okolnim pustim selima. Strah ga je bilo ući u automobil, ali i u kuću. No gospođa Ksenija imala je puno iskustva s psima, ostavljala mu je otvorena vrata, znajući da će trebati vremena da se Rex opusti.

“Trebalo mu je par dana da shvati da je itekako dobro došao u kuću”, govori nam umirovljenica.

Danas Rex najviše voli biti u vrtu, dok je po noći u stanu.

“Obožava naše svakodnevne šetnje i igranje s drugim psima. Najbolja prijateljica mu je dobermanka Arden. S njome se hrva u našem vrtu, svaki drugi ili treći dan. Oboje su nakon toga izmučeni i zadovoljni.

Velika obitelj

Mimi ga je izuzetno dobro prihvatila, što nije uobičajeno za nju (više puta sam uzela pse na privremeno čuvanje još dok je Pasha bio živ te ih je ona tretirala kao uljeze)”, kaže nam Ksenija.

Još se navikavaju na neke stvari, no ono što je sigurno je da su već sada postali jedna velika obitelj u kojoj je Rex pronašao svoj zauvijek dom.

“Auto je još problem. Pustila sam ga da se malo udomaći prije nego sam ga nedavno počela nagovarati sa poslasticama da uđe u auto. Problem je kaj nije potkupljiv! I tako tjedan dana samo su prednje šape ušle, no prošli tjedan je cijeli ušao. Nismo se išli voziti taj dan, no jesmo slijedećeg iako sam ga morala ugurati u auto pa smo otišli samo u vožnju. Nije povratio. Mimi je sjedila uz njega.

Najzabavnije je kad ga pustim sa lajne. Dođe kad ga zovnem, no projuri pokraj mene, vrlo veselo i zaigrano pa jutarnje šetnje izgledaju tako da on šeće mene i dozvoli da ga stavim na lajnu kad on odluči. Sad već dobro poznaje “našu” šumu (Zelengaj, Tuškanac, Dubravkin put) te me drži na oku iz pristojne udaljenosti! Često zamolim ljude da ga prime! Nadam se da će s vremenom postati malo poslušniji. Vjerujem da smo odličan tim te da će ljubav i sreća samo rasti”, prepričava nam.

Za nju Rex predstavlja čistu, iskrenu, jedinstvenu ljubav.

“Moji psi su oduvijek bili članovi moje obitelji. Paženi i maženi. Kud ja, tud oni, na izlete, godišnje…

Pasha je obožavao kupanje pa sam, zahvaljujući njemu upoznala kojekakve divne, skrivene šumske staze, potoke, rijeke te smo tako zajedno uživali u prirodi te prošli puno Hrvatske i Slovenije. Nadam se da će i Rex s vremenom početi uživati u izletima te sjesti pred auto, sa upitnim izrazom lica (zašto već 2 dana nismo nigdje bili) što je Pasha činio pa čak i Mimi koja je prvih 6 mjeseci povraćala u autu, a sad jedva čeka vožnju i izlete”, govori.

Za kraj kazala nam je da su udomljeni psi izuzetno zahvalni i odani.

“Ako udomite činite dobro djelo. Dajete dom i ljubav najboljem čovjekovom prijatelju kojeg je netko odbacio”, zaključila je naša sugovornica.

