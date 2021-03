FOTO: Najskuplji psi na svijetu

Mnogi će reći da pravi ljubitelji životinja ne biraju pasminu niti provjeravaju porijeklo. Ipak, neki biraju iz sentimentalnih razloga, neki zbog preporuke, a ima i onih koji biraju i plaćaju iz čistog snobizma. Koje su najskuplje pasmine pasa?

U koju god skupinu pripadali, donosimo vam pregled koje su najskuplje pasmine pasa da se lakše snađete u budućoj kupovini.

Velški korgi Pembroke, potječe iz Pembrokeshirea (Wales) gdje je prema legendi služio vilama kao pastuh i zato na krznu ima uzorak u obliku sedla. Osim što ga navodno obožavaju vile, miljenik je kraljice Elizabete II koja ima nekoliko primjeraka, a ima sreću što je omiljeni ljubimac kraljevske obitelji više od 70 godina. Njegova cijena odgovara elitnom statusu kojeg uživa – oko 1.000 dolara, ovisno o uzgoju.

Perzijski hrt znan i kao saluki, gazelle hound i arapski gonič spada u najskuplje pasmine pasa. Vjeruje se da je ovo najstarija udomaćena pseća pasmina na svijetu koja se pojavljuje u egipatskim grobnicama i u Bibliji. Na popularnosti je dobio zahvaljujući dugom naslijeđu i gracioznosti, iako zahtjeva puno brige. Posebno je zahtjevan oko hrane i neophodan mu je prostor za trčanje. Bez troškova ‘održavanja’, želite li salukija, za njega ćete izdvojiti oko 2.500 dolara.

Chow chow je vrlo stara pasmina, a njegov lik pojavljuje se na kineskoj keramici davne 206. godine prije Krista. Njegovo kinesko ime Songshi Quan u prijevodu bi značilo ‘čupavi lavlji pas’. Neodoljivo i prijateljski nastrojeno štene platit ćete od 1.000 do 8.5000 dolara.

Faraonski hrtoliki gonič potječe iz Egipta gdje je služio kao vjerni pratilac faraonima prije no što je doveden na otok Maltu. 1974. godine proglašen je nacionalnim pasminom te se od tada, dvije tisuće godina drži isključivo radi uzgoja. Zbog čiste pasmine i rijetkosti, faraonskog hrtolikog goniča plaća se od 2.500 do 6.500 dolara te spada u najskuplje pasmine pasa.

Debeljuškasti, naborani i namrgođeni pesonja može izgledati oštro i opasno, ali engleski buldozi poznati su kao slatki, umiljati psi kojima je lako udovoljiti. Zbog blagog karaktera, postao je omiljeni kućni ljubimac posebno obiteljima s djecom. Vjerovali ili ne, čistokrvni primjerak može koštati i do 9.000 dolara. Njegov srodnik, francuski buldog košta ‘samo’ 1.200 dolara.

U 19. stoljeću potražnja za kanadskim eskimskim psima nije se moglo udovoljiti. Bili su iznimno traženi za polarne ekspedicije, ali uvođenjem motornih sanjki, naglo su prestali biti interesantni. 1986. pokušalo se obnoviti i proširiti ovu iznimnu pasminu, ali unatoč svim naporima, danas u Sjevernoj Americi živi manje od 500 pasa. Upravo zbog malog broja pripadnika pasmine, za štene se izdvaja i preko 7.000 dolara.

Löwchen ili mali lavlji pas, znan i kao Bichon petit chein lion, u renesansno doba bio je pratilac svakoj dami koja je imalo držala do sebe. Osim što su se zabavljale tapirajući mu dlaku da liči na lava, grijao im je prste – kako na rukama tako i one nožne i ‘glumio’ im oslonac za noge. Njegova popularnost opada za vrijeme Drugog svjetskog rata. Danas zbog sve manjeg broja pripadnika, cijena mu se kreće od 5.000 do 8.000 dolara. Stoga je i Löwchen ili mali lavlji pas jedan od najskupljih pasmina pasa.

Vrlo mondenan i ‘in’ ljubimac, samojed je energičan, živahan i prijateljski raspoložen pas. Iako je stvoren za trčanje i rad na zaleđenim snježnim padinama Sibira, ovog ‘pufastog’ psa ljudi vole imati u toplim krajevima. Osim što je iznimno popularan, vrlo je uporan i nježan. Ovisno od kojeg uzgajivača ga želite kupiti i ovisno gdje živite, cijena za čistokrvne samojede kreće se od 4.000 do 11.000 dolara.

Kavalir King Charles španijel. Još jedna pasmina koju su obožavali plemići pa je upravo zato uvijek bila i ostala na cijeni. I to visokoj. Španijel koji je dobio ime po kralju Charlesu II. uzgajan je baš kako bi nalikovao psima koje je naslikao vodeći engleski dvorski umjetnik Sir Anthony van Dyck u porteretu kralja. Možda samo zbog svoje ‘plemenitosti’, ovi mali psići dosežu cijenu do nevjerojatnih 14.000 dolara.

Njemački ovčar je jedan od najpopularnijih pasmina koje se nalaze diljem svijeta. Mogu biti nježni obiteljski ljubimci ali i vrlo opasni i žestoki čuvari. Čistokrvni pas plaća se od 1.000 do 24.000 dolara dok se za obučenog psa čuvara plaća i 50.000 dolara.

Tibetanski mastif predstavlja statusni simbol kineske elite. Cijena jednog šteneta kreće se od 2.000 do 7.000 dolara. Najskuplje prodan pas ikada bio je upravo ovaj fascinantan primjerak psa i to po cijeni od 1.5 milijuna dolara! Najskuplji pas na svijetu, znan i kao Hong Dong. Odrastao je na specijalnom jelovniku koji uključuje govedinu, piletinu, školjke Petrovo uho i morski krastavac. Cijenu opravdavaju vrhunskom pedigreu i uzgojnoj perspektivi. Osim što košta kao suho zlato na njemu se može i zaraditi. Naime, ‘posudba’ uzgajivačnicama iznosi 100.000 dolara. Prava ‘sitnica’.