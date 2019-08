EMOTIVAN SUSRET: Čimpanze nakon 20 godina prepoznale spasiteljicu i snažno je zagrlile

U siječanju 1974. godine, skupina laboratorijskih čimpanzi koja nije vidjela sunca šest godina, dobila je priliku za izlazak iz kaveza u prirodu. No, bili su previše uplašeni da bi se pomaknuli.

“Užasavali su se pomisli da napuste kaveze u kojima su bili dovezeni. Bilo ih je strah vjetra, sunca, stati na travu…jer su godine proveli iza rešetaka.”, kazala je Linda Koebner stručnjakinja za ponašanje životinja i njihova njegovateljica, piše The Dodo.

O slučaju je snimljen dokumentarni film The Wisdom of the Wild.

Iako je u to vrijeme bila još studentica, polako ih je pridobila da stanu na travu.

Naime, čimpanze, koje su bile korištene u istraživanjima za hepatitis, više nisu bile potrebne laboratoriju jer je pronađeno cjepivo. Pušteni su na slobodu u južnoj Floridi, ali ih je Koebner morala naučiti kako preživjeti u ‘divljini’.

Koebner, koji je naposlijetku osnovala Chimp Haven u Louisiani, provela je naredne četiri godine sa čimpanzama. Potom ih je opet posjetila nakon 20 godina.

S obzirom da u međuvremenu nije imala nikakav kontakt s njima, prišla im je s oprezom. Ispružila je ruku i upitala:”Sjećaš li me se?”

Čimpanza imena Swing, s ogromnim osmijehom na licu, primila je njezinu ruku. U roku od nekoliko sekundi ju je zagrlila, a tada im se pridružila čimpanza nazvana Doll.