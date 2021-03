Dovedite u red preuzbuđenog psa

Imam štene zlatnog retrivera staro 8 mjeseci. Na koji način smiriti ono početno veselje koje graniči s divljanjem, barem nekih 10 do 15 minuta kad ga izvedemo van. Pas je sad već poprilično jak i dosta velik i teško mi ga je smiriti, a tek kad se on umiri moguće ga je voditi nekuda u šetnju.

Stoga molim savjet glede smirivanja, radimo i na nekim zapovijedima koje on posluša u većini slučajeva, no zna se desiti i da mu pažnja odluta i da jednostavno ne posluša, ali znam da je mlad, pa polako radimo na tome. Veći mi problem stvara divljanje i skakanje po meni kad ga pustim ili kad dođem do njega, a da me nije vidio par sati.

Iz svega navedenog može se zaključiti da imate zdravog i normalnog mladog retrivera koji, ljudskim riječnikom rečeno, vas jako voli. Njegova prevelika uzbuđenost vam stvara probleme, ali morate znati da psi nikada nisu krivi za svoje ponašanje. Naime, kada je taj, sada već, veliki i jaki pas bio štene, ljudi su mu odobravali radnje koje su njima, iz ljudske perspektive, bile zanimljive, smiješne, simpatične, itd. Dovoljno se nekoliko puta nasmijati njegovim, ljudskim riječnikom rečeno, vragolijama i time ćete nakon nekoliko mjeseci dobiti ovo što sada imate – preuzbuđenog psa.

Ispravljati krivo naučene radnje iziskuje daleko više vremena, truda i znanja nego naučiti ga novim. Osim toga, on svojom veličinom prilikom skoka na vas dobija vašu tjelesnu reakciju, što mu također potiče uzbuđenost i igru.

Gotovo svaki retriver jako voli jesti, pa se nadam da je i s vašim tako, jer će vam to uvelike olakšati smirivanje psa. Ne biste smjeli koristiti silu, navlačenje povocem, vikanje, udaranje koljenom i slične stvari, jer pas nije kriv za svoje ponašanje, a i ne želimo da asocira negativnosti u odnosu s vlasnikom.

Što trebate činiti?

Pripremite pseće kolačiće, sitno nasjeckane hrenovke ili neku sličnu poslasticu koju pas voli, naoružajte se strpljenjem, staloženošću, reagirajte brzo, ali nemojte u njemu izazivati hiperaktivnost.

Prilikom dolaska kući, prije nego vas pas vidi, po podu pobacajte više komadića hrane koja će biti između vas i njega. Retriver koji ima izvrstan nos će vrlo brzo asocirati vas sa radnjom koja je različita od dosadašnje te će umjesto skakanja po vama, njuškati, tražiti i jesti nagradice. Korištenjem nosa pas se smiruje, a vi imate vremena za sljedeću radnju. Ostanite mirni, staloženi i tihi, a kada vidite da je pas pri kraju s nagradicama na podu, u šaku uzmite još nagradica i okrenite mu leđa. Ruku sa nagradicama spustite nisko i on će, umjesto da skoči, doći ispred vas i tada ga nagradite. Glas neka vam bude smiren i tih, pokreti minimalni i sigurni. Ukoliko pokuša naskočiti na vas, brzo mu okrenite leđa i ponovite radnju.

Kada svladate ove radnje, nastojte primjetiti i nagraditi njegov kratki pogled u vas, a ne u ruke u kojima je hrana. Najprije ga verbalno pohvalite, a zatim mu dajte nagradu.

Na taj način ćete dobiti psa koji je usmjeren na vas, što će vam pomoći i u šetnjama. Izabirite različite puteve za šetnju, čime ćete natjerati psa da vas pažljivije prati. Pas je mlad i dugo vremena se učvršćivao u radnjama koje želimo promijeniti, tako da ne očekujte da ćete riješiti problem u jedan dan.

Ukoliko u konačnici želimo imati stopostotno poslušnog psa, mi moramo biti stopostotno koncentrirani na njega. Budite uporni, strpljivi, dosljedni i odmjereni kao što bi bila njegova majka ili njegov vođa čopora.

Odgovorio:

Denis Prtenjača,

Klub za obuku pasa Rijeka