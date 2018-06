DOŠLI DO VAŽNOG OTKRIĆA O NAŠIM NAJBOLJIM ČETVERONOŽNIM PRIJATELJIMA: Za pse ipak nije sve izgubljeno

Koliko su psi stvarno dobri u prepoznavanju vlastite pasmine, te kakve su im društvene vještine?

Neki su vlasnici pasa sigurni da njihovi dlakavi prijatelji mogu razaznati druge pasmine, no stručnjaci baš i nisu sigurni, piše Mirror.

Test s ogledalom

Direktorica zoološkog vrta Charlote Corney rekla je BBC-u da iako ne postoji specifično istraživanje o tome mogu li psi prepoznati vlastitu pasminu, dokazano je da ne prolaze test s ogledalom. Konkretno, ne shvaćaju da gledaju u vlastiti odraz. Tako da je ideja da bi psi mogli prepoznati slični profil kod drugog psa dosta nategnuta.

Corney nastavlja da najnovija istraživanja ukazuju na to da psi nemaju osjećaj ‘sebe’ na isti način na koji to imaju dupini ili primati. No ipak nije za pse sve izgubljeno. “Formalna su istraživanja dokazala da psi mogu razlikovati slike pasa od slika drugih vrsta, poput žečeva i krava”, kaže Corney.

Bolji od ljudi

Čak i ako čovjekov najbolji prijatelj ne može aktivno prepoznavati vlastitu pasminu, znanstvenici smatraju kako psi u stvari imaju bolje društvene vještine nego ljudi. Sophie Scott, profesorica neuroznanosti Sveučilišnog koledža u Londonu kaže kako naša sklonost da promatramo pse i druge ljubimce na način na koji promatramo i djecu znači da ih podcjenjujemo.

“Psi stvarno vole biti sa svojim vlasnicima, no ne žele da ih se grli. To kod njih stvara tjeskobu. Kao životinje, žele biti u stanju slobodno se kretati. Ako pogledate fotografije na kojima ljudi grle pse psi pokazuju očite znakove nespokoja”, rekla je Scott.

“No reakcija praktički svakog vlasnika pasa je: ‘Pa, ne mislim da se to odnosi na mog psa’. To je jako dobar dokaz asimetrije. Psi su sjajni u čitanju naših osjećaja, ali mi smo začuđujuće loši u čitanju njihovih.”