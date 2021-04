Jučer smo, potpuno iznenada, na poklon od kumova dobili malo crno štene, mješanku labradora i mješanca, nevjerojatno umiljato i zaigrano stvorenje. Kujica je cijepljena, zdrava, stara oko 2 i pol mjeseca i jako, jako živa. Naše su se kćerke (7 i 5 godina) oduševile, ali malo i prestrašile. Naime, kujica trči po stanu za njima i grize ih za čarape, noge, uglavnom, ne da im mira. Što se naše kćerke više boje, to je ona žešća u svojoj igri. Već smo se zaljubili u našu Beti, ali očito nam je potreban savjet kako postupiti. Ne bismo htjeli agresivnog, frustriranog, ali niti neposlušnog psa. Molimo vas, savjetujte nam što da učinimo i kako da krenemo s odgojem psa?

Uzrast vašeg psa idealan je za njegov odlazak od majke, njegove braće i sestara. U tom periodu, štenci jako brzo uče i strahovito napreduju i razvijaju se. Problem koji vas muči, doista nije velik, usuđujem se reći da nije niti problem, nego posve normalna situacija.

Zašto to mislim? Evo: očito je da je vaša Beti zdrava, netraumatizirana i perspektivna, zaigrana kujica. Njezino ponašanje je očekivano zato što se ona tako do jučer ponašala, naime, ona je vaše kćerke zamijenila za svoju braću i sestre i nastavila s njima igru, dakle, Beti se ponaša kao da je još u leglu. S druge strane, nije slučajno da ih gricka za čarape i noge, pas ide za mirisom, to je njegov dominantni nagon.

U tom uzrastu štenci dosta spavaju, jedu i obavljaju nuždu, dobar dio dana im ode na te aktivnosti, zato se odgoj mora odvijati u tim međuvremenima. Ono što je važno znati – pas razumije ono što se s njim događa u jednoj sekundi, dakle korekcija mora biti tome prilagođena. Morate početi s prvim vježbama sljedbeništva, dakle morate psa voditi, a ne biti vođeni.

Tu je jako važno da psa stalno i odmah stimulirate kad napravi ono što od njega očekuje. Npr. kad se štene probudi, nagonski ide obaviti nuždu, tad ga trebate dovesti na mjesto za nuždu, nakon obavljene nužde nagraditi ga psećim kolačićem i njegovu probuđenu pažnju usmjeriti na njegovu igračku koju smije gristi i proučavati. Jako je važno da pritom budete blagi, te da budete dosljedni.

Psa treba poticati na igru s njegovom igračkom, a ne na igru s vašim tijelom, kad prihvati igračku, možete ga malo pomaziti ili dodirnuti. Dakle, da vaša Beti prestane trčati i gristi vaše kćerke trebate njezin nagon presumjeriti u njezinu igru, hranjenje, obavljanje nužde ili kraću šetnju.

Također, ona je u stanu tek vrlo kratko, s veseljem ćete vrlo brzo primjetiti promjene u njezinom ponašanju, ona će prihvatiti i naći svoje mjesto u svom novom čoporu, vašoj obitelji. O vama ovisi koje će to mjesto biti, ne zaboravite da je riječ o psu, o životinji koja ima svoje pseće i životinjske potrebe.

Odgovorio:

Denis Prtenjača,

Klub za obuku pasa Rijeka