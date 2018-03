DJECA OVE DOBI NAJIZLOŽENIJA RIZIKU OD UGRIZA PSA: ‘Čak i najvoljeniji ljubimci predstavljaju prijetnju, evo što poduzeti’

Bebe i djeca u dobi do dvije godine čine svake godine najveći dio djece u SAD-u koja prime liječničku pomoć zbog ugriza pasa, pokazalo je američko istraživanje.

S obzirom na to da su premali da bi mogli naučiti kako postupati s psima, na roditeljima je da nauče kako osigurati dijete u blizini psa, navode autori istraživanja u radu objavljenom u časopisu Injury Prevention. “Psi su važni članovi obitelji, no isto je tako važno zapamtiti da su to životinje i mogu biti potencijalni izvor ozljeda za djecu”, kazala je voditeljica istraživanja Rita Burke iz dječje bolnice u Los Angelesu. “Čak i ako obitelj s djecom nema psa, njihovi susjedi i prijatelji ih imaju, pa je to važno za sve obitelji s djecom”, kaže Burke.

Najčešći su ugrizi za lice

Oko 37 posto američkih kućanstva ima psa, što znači oko 70 milijuna pasa u SAD-u, kaže Burke. Svake se godine u SAD-u zabilježi oko 5 milijuna ugriza pasa a u polovici slučajeva žrtve su djeca. Kako bi vidjeli koje su dobne skupine najugroženije, znanstvenici su proučili gotovo osam tisuća ugriza pasa evidentiranih od 2007. do 2014, u nacionalnoj evidenciji za pacijente mlađe od 17 godina.

Utvrdili su da je 34 posto napadnute djece bilo u dobi od 6 do 12 godina, a 30 posto bilo je mlađe od dvije godine. Većina ugriza (84 posto) dogodila se u kući. U nešto više od polovice slučajeva mjesto ugriza bilo je lice. Gotovo 80 posto ugriza klasificirano je kao lakše ozljede. Više je ugriza zabilježeno kod djevojčica, no teže su ozljede bile kod dječaka. Burke i njezin tim utvrdili su i da su ozljede teže u mlađim dobnim skupinama i objašnjavaju to činjenicom da najmlađa djeca ne mogu prepoznati znakove uznemirenosti ili spremnosti za napad kod psa.



ZAŠTO VAS VAŠ PAS MRZI? Ovo morate znati ako ste vi divan vlasnik, a ljubimac vas ne podnosi

‘Svi psi mogu ugristi’

“To je situacija u kojoj je nadzor odraslih presudan”, kaže Burke. “Znam da je teško ne ostaviti dijete samo s psom posebno kad se radi o pouzdanom članu obitelji, no ne postoji zamjena za nadzor odrasle osobe”. Znanstveni tim preporučuje edukaciju za roditelje, ali i za stariju djecu, koja uključuje i kako prepoznati znakove agresije kod pasa. “Kada dijete bude ugriženo, posebno za lice, to može značiti ožiljke i predstavljati dugoročan kozmetički problem”, kaže dr. Amr Abdelgawad sa teksaškog sveučilišta koji nije bio uključen u istraživanje.

“Nije jednostavna odluka imati u istoj kući malo dijete i psa”, kaže Abdelgawad. “Roditelji moraju poduzeti više mjera opreza zbog toga što je dijete privlači pas, a i pas pokušava proučiti dijete.” “Glavna je poruka jasna: svi psi mogu ugristi. Nije lako sjetiti se toga jer volimo svoje pse i služe nam na toliko različitih vrijednih načina”, kaže David Schwebel sa Sveučilišta u Alabami. “No, ako je izazvan, svaki pas, pa i najbolje istreniran i najvoljeniji pas, može ugristi”.