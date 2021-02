BILI SU SRETNI I SAVRŠENO ZDRAVI, A ON IH JE HTIO EUTANAZIRATI: Preselio se kod cure koja je alergična na pse

Umjesto da pse barem pokloni ili ih ostavi u skloništu, on je smatrao kako je eutanazija ‘praktičnije rješenje’. Ipak, veterinar ih je odbio eutanazirati te su pronašli novi dom

Psi nas uče toliko puno stvari, poput toga kako voljeti bezuvjetno i biti vjeran do kraja života. Pas nikada ni iz kojega razloga ne bi ostavio člana svoga čopora ili ga napustio. Međutim, neki ljudi neće dvaput razmisliti prije nego što ostave svoga ljubimca ili ga eutanaziraju bez razloga.

Ovih dana ponovno se proširila potresna priča stara nekoliko godina o muškarcu iz Indiane koji je doveo svoja dva starija psa, Cosma i Sama, veterinaru na eutanaziju. Oba su psa bila sretna i zdrava. Psi su s čovjekom živjeli 10 godina, ali on ih je napustio.

Cura mu je alergična na pse

Razlog koji je naveo još je šokantniji od same odluke da svoje vjerne prijatelje tek tako uspava. Naime, dečko se useljava kod svoje djevojke, a ona je alergična na pse. Dakle, umjesto da pse barem pokloni ili ih ostavi u skloništu, on je smatrao kako je eutanazija “praktičnije rješenje”.

“Očito je došlo do promjene u njegovim životnim planovima, a psi nisu bili dijelom toga. Bilo je stvarno tužno”, izjavila je Penny Emerson, predsjednica udruge “Begin Again Rescue Co” za The (Northwest Indiana) Times.

Društvo za zaštitu životinja u državi Illinois angažiralo se kako bi nesretnim psima pronašlo novu obitelj koja će ih voljeti. I nisu dugo čekali. Eric i Tiffany Dybas nedavno su izgubili svoga voljenog psa kada su čuli Cosmovu i Samovu priču. Odmah su se zaljubili u njih i odlučili ih udomiti.

Veterinar je postupio ispravno i odbio eutanazirati pse zbog ovakvog razloga.

‘Praktična eutanazija’ nije rješenje

Cosmo i Sam vole svoj novi dom, a nova obitelj ih je razmazila. Oni spavaju u krevetu svake noći sa svojim ljudskim roditeljima i imaju veliko dvorište za igranje. Zahtjevi za “praktičnom eutanazijom” padali su tijekom godina, jer sve više ljudi svoje ljubimce doživljava kao članove obitelji, a ne kao vlasništvo.

“Razlozi koje su vlasnici kućnih ljubimaca naveli zbog ‘praktične eutanazije’ uključuju: preseljenje, kupnju novoga namještaja, odbacivanje, razvod, gubitak posla, oštećenje imovine ili vlasnici koji ne žele odgovornost koja dolazi s kućnim ljubimcima”, rekao je veterinar Matt Cantrell za Animal Rescue Site.

Dodao je da mnogi veterinari interveniraju i kontaktiraju spasioce ili sklonište kako bi prihvatili neželjene kućne ljubimce. Ako se više ne možete brinuti za svoga ljubimca, obratite se lokalnom skloništu ili spasiocu. Sve životinje zaslužuju pronaći dom pun ljubavi.