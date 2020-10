ANALIZIRALI DNK PASA I OTKRILI NEŠTO SLATKO: ‘Sada bolje razumijemo odakle im tolika privrženost ljudima’

Najbolji čovjekov prijatelj iz životinjskog svijeta vjerojatno je i njegov najstariji ‘kompanjon’, pokazala je studija psećeg DNK objavljena u časopisu Science. Analize pokazuju da je pas pripitomljen negdje prije 11.000 godina, oko kraja posljednjeg ledenog doba, što znači da se to dogodilo prije bilo koje druge poznate vrste.

“Pitanje je zašto su to ljudi učinili i kako je do toga došlo. To nas u konačnici zanima”, rekao je za BBC Pontus Skoglund, suautor studije i liječnik koji se bavi drevnim genomima, s londonskog Instituta Crick. Dodaje kako nije jasno kada točno i gdje je došlo do prvog pripitomljavanja.

Oldest friends are always the best 😊 As it's Friday and we all need something happy to do, we want you to share pics of your dogs in the comments below👇🐕🐶https://t.co/wVmXewQPst

— BBC Newsbeat (@BBCNewsbeat) October 30, 2020