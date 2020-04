LJUBAVNI JADI MLADE DJEVOJKE: ‘Što da radim? Moj dečko me dolazi vidjeti samo kad je pijan i želi seks. Volim ga, ali…’

Ponaša se prema meni bolje od svih mojih bivših. Volim ga i ne želim prekinuti ovu vezu. Kaže da bi htio ići sporo, a mene je strah reći što zapravo osjećam

Jedna se djevojka odlučila obratiti za savjet popularnoj Deidre, ljubavnoj savjetnici britanskog Sun-a.

Evo što muči mladu djevojku:

“Zajedno smo 18 mjeseci, a on samo želi izlaziti sa svojim prijateljima. Nikada ne dolazi kod mene, osim kada je pijan i želi seks. Živi s mamom i braćom i očekuje da djevojka dođe do njega kada se želi družiti. Ipak, to se ne događa često jer i kada dođem do njega nemamo previše vremena za sebe. Imam 22 godine, a on 25. Ponaša se prema meni bolje od svih mojih bivših. Volim ga i ne želim prekinuti ovu vezu. Kaže da bi htio ići sporo, a mene je strah reći što zapravo osjećam.”

Evo što joj je odgovorila Deidre:

“Pretpostavljam da zna da utječe na tebe, ali jednako tako se on ne želi mijenjati. Upravo zato ne bi trebala ostati u vezi u kojoj te strah reći što osjećaš. Možda se odnosi prema tebi bolje od drugih, ali ti zaslužuješ bolje”.