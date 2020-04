LJUBAV ZAISTA NE POZNAJE GRANICE: U Čakovcu održano koronavjenčanje; Imali su dezinfekcijsko sredstvo i zaštitne maske

Pandemija koronavirusa nije poremetila planove Čakovčana Martine i Zorana koji su svoju ljubav okrunili vjenčanjem pod maskama te ispred kumova i matičara, pazeći na sve propisane mjere zaštite

Martina i Zoran iz Čakovca odlučili su vjenčanjem okruniti svoju ljubav koja traje više od sedam godina. Usprkos pandemiji koronavirusa, još u siječnju izabrali termin vjenčanja, a kako je situacija posvuda ista, ono se ipak ističe.

Mladenci su sudbonosno “da” izrekli samo pred kumovima i matičarem, jer, prema preporukama Stožera Civilne zaštite” u istom prostoru ne smije boraviti više od pet ljudi. To je ujedno značilo ni da njihov petogodišnji sin Noel, kao niti njihovi roditelji, usprkos zatraženim propusnicama, nisu mogli sudjelovati na činu sklapanja ljubavnih zavjeta.

OVAKVO VJENČANJE JOŠ NISTE VIDJELI: Mladenci se vratili iz Kine, gosti u panici zbog koronavirusa. Pazite njihovo rješenje

Vodili računa o zaštiti

Poslušali su izdane mjere i nošenjem maski za vrijeme cijele ceremonije, a u dvorani za vjenčanja bilo je postavljeno dezinfekcijsko sredstvo te je svatko dobio i vlastitu kemijsku olovku, piše princeza.hr.

“Zoran i ja smo zajedno sedam godina, zaručili smo se u siječnju ove godine. Tada na snazi nisu bile nikakve mjere. U veljači smo krenuli pripremati svadbu, naše vjenčanje trebalo je imati 75 uzvanika, riješili smo tortu, glazbu, salu, fotografa, službeno fotkanje… Sve! Početkom ožujka smo shvatili da je stvar postala ozbiljna i u Hrvatskoj te smo krenuli sve otkazivati”, ispričala je Martina za e-Međimurje kako je izgledalo vjenčanje u doba korone.

Iako gosti nisu smjeli biti na vjenčanju, znaju kako je ono izgledalo. Naime, mladenci nisu smjeli dovesti fotografkinju u dvoranu za vjenčanja, ali su se snašli snimivši video.

“Većina gostiju nije bila iznenađena, očekivali su to, s obzirom da su krenuli prvi slučajevi koronavirusa u Hrvatskoj. Kod matičara nas je smjelo biti samo pet, to znači da naši roditelji, ali ni sin, na žalost svih nas, nisu mogli prisustvovati ceremoniji. Prisustvovali su samo naši kumovi i matičar. To je roditeljima teško palo, kao i nama. Čak smo razmišljali da otkažemo vjenčanje, ali ipak na kraju nismo. Sam čin vjenčanja kod matičara smo snimili, tako da su kasnije na videu naši najbliži mogli gledati kako smo izrekli sudbonosno ‘da'”, rekla je Martina.

LJUBAV U DOBA EPIDEMIJE: Unatoč izvanrednom stanju, s maskama i rukavicama, vjenčali se Svjetlana i Dušan; pazite s čim su nazdravili

U listopadu nova ‘veselica’

Nakon vjenčanja Martina i Zoran su kratko “proslavili” kod kuće s kumovima, pridržavajući se svih mjera zaštite. Za listopad najavljuju “pravu veselicu”, ako se situacija s koronavirusom smiri.

“Nakon što ovo sve završi, u 10. mjesecu planiramo napraviti veliko slavlje i crkveno se vjenčati. Nadamo se da će do tada sve već biti u normali i da i mi, kao i većina parova, ovaj dan proslavi u veselju i plesu”, zaključila je mladenka.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.