LJIGAVI INCIDENT NA ONLINE PREDAVANJU: Profesor gledao pornić sa studenticama. Snimka je postala viralna, a on dobio otkaz

Ovaj strašan propust otkrila je administracija nakon što su njegovi studenti na TikToku podijelili video snimljen tijekom predavanja preko aplikacije Zoom

Predavanja na sveučilištima diljem svijeta trenutno se odvijaju preko interneta, što nekima zvuči kao idealna prilika da razbiju monotoniju dosadnoga gradiva zabavnim sadržajima sa strane. Ono što mnogi još uvijek ne shvaćaju jest činjenica da tijekom konferencijskih videopoziva svi vide što netko od sudionika u određenom trenutku radi.

Tako je jedan sveučilišni profesor izgubio posao, nakon što je video s njegovim bookmarkom na Googleu postao viralan. John Peng Zhang dobio je otkaz sa Sveučilišta u Miamiju jer je slučajno sa svojim studentima pokazao da je tijekom predavanja pretraživao na pornostranicama pojam “zgodne studentice”, prenosi New York Post.

NEVIĐENI SKANDAL TIJEKOM JAVLJANJA UŽIVO: Iza novinara prošetala gola žena. Voditelj zinuo od šoka kad je shvatio tko je ona

Ispričao se, ali nije mu pomoglo

Ovaj strašan propust otkrila je administracija nakon što su njegovi studenti na TikToku podijelili video snimljen tijekom predavanja preko aplikacije Zoom, u kojemu se jasno vidi što je profesor pretraživao.

Premda je jedan student navodno upozorio profesora na sumnjivu pretragu tijekom predavanja, Zhang nije reagirao te se pravio kao da se ništa nije dogodilo i nastavio sa svojim predavanjem. No, samo nekoliko sati kasnije, taj video pogledan je više od milijun puta i privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama.

“Ne znam kako se to dogodilo, nisam to vidio, ali sam siguran da svi drugi jesu. Moje iskrene isprike svim mojim studentima”, napisao je sada već bivši profesor u e-mailu te zamolio svoje studente da video ne dijele dok on ne obuzda situaciju.

STUDENTICA SE BOGOVSKI IZBLAMIRALA: U ‘privatnom’ chatu s kolegama ispucala je sve moguće psovke, a onda joj se javila profesorica

Professor fired after TikTok of porn bookmark goes viralhttps://t.co/dt3N3YIzrY — Dave&ChuckTheFreak (@DaveandChuck) April 30, 2020

Studenti imaju podijeljene reakcije

Zhang je još održao nekoliko svojih predavanja, sve dok se odjednom nije počeo pojavljivati na fakultetu. Ubrzo nakon toga, Sveučilište u Miamiju objavilo je kako oni ovakve stvari shvaćaju ozbiljno te da je Zhang pod istragom i prijeti mu otkaz.

Studenti su sada šokirani ishodom cijele situacije. “Moja prva pomisao bila je da je ovo presmiješno, sada osjećam krivnju jer sam snimku pokazao čak i svojim prijateljima”, priznao je jedan student.

“Mislim da je otkaz malo ekstreman potez, nije napravio ništa ilegalno”, složio se drugi student. Ipak studentice ne dijele takvo razmišljanje. “Teško je ne razmišljati o tome. Ne bih ponovno upalila kameru, ne bih željela da on gleda u mene”, izjavila je jedna od njih.