ŽENE UNAKAŽENE NAKON POPULARNOG TRETMANA: ‘Ovo su posljedice nestručnosti u poznatom beogradskom salonu’

Ovdje se ne radi o standardnim posljedicama procedure jer su nesretne klijentice završile s opeklinama, keloidima, depigmentacijom, proširenim porama i trajnim mrljama

Nedavno se na društvenim mrežama poveo rat protiv jednoga beogradskog kozmetičkog salona u kojemu se rade brojne estetske procedure. Naime, nekolicina žena tvrdi da su im od tretmana u kod njih ostali ožiljci ili otoci – smatraju da su bile žrtve nestručnoga rada.

Sve ovo potkrijepile su fotografijama i svjedočenjima, a stvari su otišle toliko daleko da je osnovan i Instagram profil koji prikuplja priče o lošim iskustvima u ovome salonu. Žene se u najvećem broju slučajeva žale da im je u tome popularnom salonu, koji čak reklamiraju i brojni influenceri, loše odrađen tretman plasma penom.

Mikroopekline su normalne, ali prođu

Plasma pen je nekirurška metoda koja se koristi u cilju pomlađivanja kože i uklanjanja bora, flekica, ožiljaka od akni, kozica… Prvi rezultati vide se odmah nakon tretmana, ali se puni učinak primjećuje tek poslije nekoliko tjedana. Može se izvoditi na cijeloj površini lica, na kapcima, zoni oko očiju, vratu, bradi…

POKAZAO JE SVOJE LICE BEZ ŠMINKE PRVI PUT NAKON 10 GODINA: ‘Ljudi se odmicali od mene, nekad mi i dobacivali’

No, ono što valja napomenuti jest to da na dijelu kože tretiranom plasma penom ostaju mikroopekline koje se s vremenom pretvaraju u krastice, koje bi trebale otpasti u roku od tjedan dana. Također, da bi se koža u potpunosti oporavila i ten izjednačio, ponekad je potrebno čak i do dva mjeseca.

Žene su završile s trajnim ožiljcima

Ipak, u navedenim slučajevima žene tvrde da se ne radi o standardnim posljedicama procedure, već da su navodno “unakažene” i da im je koža “uništena” te da su završile s opeklinama, keloidima, depigmentacijom, proširenim porama i trajnim mrljama.

ŽENA GOTOVO UMRLA NAKON PIERCINGA: U bolnicu je otišla tek kada je počela povraćati krv; završila na transplantaciji jetre

Nezadovoljne žene također ističu da mahom posljedice postanu vidljive tek nekoliko mjeseci nakon tretmana, a ne odmah – što je otežavajuća okolnost. Najavile su i tužbu, kao i daljnje prikupljanje dokaza protiv vlasnice salona.

Svjedočenja žena mogu se pročitati, kako na Instagramu, gdje postoji i cijeli profil posvećen tomu, tako i na Twitteru, gdje uglavnom poručuju ženama da se moraju bolje informirati o tome gdje i kakve zahvate rade.