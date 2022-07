Voditeljica društvenih mreža Kylie Perkins (24) psihički se bori s izgledom svog tijela nakon što je dobila djecu od četiri i dvije godine.

Podvrgnula se operaciji koja joj je promijenila život jer su joj grudi život učinile "noćnom morom".

Bolovi i težak život

Osim što se osjećala "zarobljenom" u tijelu koje "nije" njezino, patila je od intenzivnih bolova u vratu i u leđima, koji su ponekad bili toliko intenzivni da je završila u suzama.

"Moje su grudi utjecale na mene na toliko različitih načina, ali najveći utjecaj koji sam imala svaki dan bila je moja slika o sebi. Puno sam se psihički borila sa slikom o svom tijelu i ne mogu to u potpunosti objasniti, ali dugo se nisam osjećala kao ja. Osjećala sam se zarobljenom u tijelu koje nije moje. Prilično sam mala osoba i grudi su mi zauzimale veći dio tijela pa sam zbog njih izgledala i osjećala se puno većom nego što jesam. Morala bih kupiti košulje veličine XL, dok moje tijelo pristaje veličini S ili M. Većinu sam vremena živjela od ibuprofena (zbog boli) i vježbanje je bilo tako neugodno jer mi je bilo teško disati kada bih pronašla sportski grudnjak koji ih je držao dovoljno čvrsto. Ako ih se nije dovoljno držao, padale bi i letjele posvuda, što je izazvalo dosta nelagode", rekla je Kylie.

Potrebna operacija

Kylie, koja živi na Aljasci sa suprugom Ryanom i njihovom djecom, rezervirala se za operaciju za smanjenje grudi i obavila zahvat u lipnju, a sve je platilo njezino osiguranje.

Od tada više uopće nije imala bolove u leđima ili vratu i vratilo joj se samopouzdanje, a mlada mama je operaciju nazvala "promjenom života".

"Mogu vidjeti pravi oblik svog tijela i plakala sam od sreće zbog toga koliko mi je ova operacija promijenila život. Još uvijek se oporavljam i tako ću još nekoliko mjeseci jer me još uvijek boli i zamotana sam, ali već sam ih vidjela i ne mogu vjerovati kako nevjerojatno izgledaju. Zapravo sam pokušala dobiti smanjenje u studenom 2021., ali je trošak bio velik za mene pa sam odustala. Ponovo sam počela nositi prave grudnjake jer sam ih željela podići kako bih više ličila na sebe, ali kad sam to promijenila, bolovi u leđima su mi se pogoršali. Dogovorila sam sastanak sa svojim liječnikom i on me pitao o mojim bolovima i imam li osipe. Rekla sam mu sve to i on je vjerovao da sam dobar kandidat za smanjenje grudi (za osiguranje). Uputio me plastičnom kirurgu i primili su me prilično brzo – mislim da je prošlo nekoliko tjedana", objasnila je.

"Život je prekratak da bi nam bilo neugodno u vlastitom tijelu i da sam znala da ću se zbog smanjenja grudi ponovno osjećati kao ja, učinila bih to prije puno godina", zaključila je, piše TheSun.