ŽELE IZGLEDATI KAO KIM, ALI PO CIJENU ŽIVOTA? Ovaj sirup od 87 kuna navodno povećava guzu – sa strašnim posljedicama

Britanska manekenka razgovarala je s drugim djevojkama koje su uzele opasni stimulator apetita, no šokirala se kada je čula za teške nuspojave koje su iskusile

Vitke žene koje očajnički žele imati figuru pješčanog sata, koju je popularizirala Kim Kardashian, uzimaju potencijalno opasan stimulator apetita kako bi se udebljale, piše Daily Mail.

Model Altou Mvuama (19) iz Londona jedna je od tisuća žena diljem svijeta koje su pile sirup Apetamin. On se na društvenim mrežama i među influencerima lažno promovira kao brzo rješenje za povećanje oblina i postizanje figure pješčanog sata.

Apetamin proizvodi i prodaje indijska farmaceutska tvrtka TIL Healthcare. Radi se o sirupu koji sadrži ciproheptadin (hepatotoksin) za poticanje apetita, lizina i nekih vitamina.

Nije odobren od strane američke Uprave za hranu i lijekove ili regulatorne agencije za lijekove u Velikoj Britaniji, a nuspojave uključuju zatajenje jetre, ekstremni umor i prekomjerno oticanje.

Unatoč tome, manekenka Altou pronašla je Apetamin na nekoliko internetskih stranica, uključujući Amazon i Instagram. Cijena bočice sirupa je oko 10 funti (87 kuna).

U BBC-evom dokumentarcu ‘Dangerous Curves: Get Thicc, Get Sick?’ razgovarala je s drugim ženama koje su uzimale Apetamin kako bi došle do svoje figure iz snova. Altou se užasnula kada je čula za teške nuspojave koje su iskusile.

Majka pala u komu

Dok je uzimala Apetamin bila je jako umorna i imala drastične promjene raspoloženja. “Moja mama nije htjela da pijem taj sirup jer ga je pila prije nekoliko godina i imala strašne posljedice. Budući da je imala anemiju srpastih stanica završila je u bolnici i pala u komu”, objasnila je 19-godišnjakinja.

Unatoč onome što se dogodilo njenoj majci, Altou je pila Apetamin. “Ponekad mislim da je savršeno tijelo vrijedno rizika”, iskreno je priznala.

Budući da joj je majka nedavno preminula, manekenka se brine o svojoj mlađoj sestri i financijama, zbog čega je pod velikim pritiskom da uspije u svijetu modelinga.

“Uvijek sam bila jako mršava. To je možda bilo sjajno za Naomi Campbell, ali sada sve djevojke koje odlično zarađuju imaju obline. Ozbiljno dolazim u napast da ponovno pijem Apetamin. Obično ne mogu jesti dovoljno da se udebljam, ali sirup je to promijenio”, objasnila je na početku dokumentarca.

Oglašava se kao siguran i prirodan proizvod

U razgovoru s drugim djevojkama saznala je da se jedna srušila nasred ulice i da je bila dvaput hospitalizirana, no nastavila ga je piti jer je bila u zabludi. U tri mjeseca došla je s 54 kilograma na 86.

“Mislila sam da ću se zbog Apetamina udebljati samo oko stražnjice, bokova i bedara. Bila sam glupa. Slutila sam da se radi o ilegalnoj supstanci pa sam otišla kod farmaceuta i pitala ga. Pogledao me kao da sam luda i rekao mi da to ne bih trebala uzimati”, izjavila je djevojka.

Druga djevojka bila je toliko iscrpljena da su ju oči boljele dok je bila budna, a stopala su joj toliko oticala da je stalno nosila papuče. Treća je stalno padala i spavala. Tvrdi da nije mogla ispisati svoje ime na papiru koliko su joj se ruke tresle. Američka influencerica Asha Grand sretna je što je živa jer je zbog Apetamina izgubila svijest pri vožnji i slupala automobil.

Liječnica Victoria Garland prepričala je slučaj svoje pacijentice koja je zbog sirupa za debljanje dobila autoimuni hepatitis, odnosno tijelo joj je napadalo jetru. “Mogla je doživjeti zatajenje jetre da ga je nastavila uzimati. Ono što me najviše brine jest što se Apetamin oglašava kao vitaminski suplement, što implicira da je siguran i prirodan. Ne postoje studije pa ne znamo kako utječe na ljude”, dodala je.

Nakon što je čula šokantne ispovijesti, Altou žali što je promovirala proizvod na svojim društvenim mrežama. “Žalosno je što djevojke ugrožavaju svoje živote kako bi izgledale na određeni način”, zaključila je.