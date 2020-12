UZ POMOĆ OVOG TRIKA OPROSTITE SE S BOLNIM STOPALIMA: U samo nekoliko sekundi otkrijte hoće li vam štikle biti udobne

Što je udaljenost između potplata i pete manja, vaša će se težina više prebaciti na prste, što zna biti jako bolno

Kupovina preko interneta je divna stvar, ali kupovanje obuće nosi neke rizike, posebno kada je riječ o štiklama.

No, zahvaljujući jednom triku u samo nekoliko sekundi otkrit ćete hoće li vaš najnoviji par potpetica biti udoban ili samo ugodan oku.

Visina pete nije jedini pokazatelj udobnosti štikli. Naime, trebali biste obratiti pozornost i na nagib. Što je on viši, to će štikle biti neudobnije. To možete lako prepoznati po udaljenosti između potplata i potpetice. Što je ta udaljenost veća, to će štikla biti udobnija.

U štiklama s višim nagibom već nakon nekoliko minuta ćete teško hodati. Naime, što je udaljenost između potplata i pete manja, to će se vaša težina više prebaciti na prste, što zna biti jako bolno.

Kako biste trik iskušali prilikom online kupovine, pronađite dva različita para štikli na istoj stranici s istom visinom potpetice i na računalu izmjerite udaljenost između kraja potplata i pete. Cipele s više prostora između te dvije točke su udobniji izbor.