STRAVIČNA ZABUNA: Otišla na operaciju grudi, a dobila ‘ogromnu guzi*etinu’; ovo je kriminal što joj je kirurg učinio od tijela

Klinička psihologinja Lyubov Laufer (45) izašla je u medije kako bi izrazila svoju ogorčenost nakon neuspjele operacije povećanja grudi. Kako kaže, zahvat joj je ostavio stražnjicu “zastrašujuće veličine” i toliko je traumatizirana da ne može spavati u istoj sobi sa svojim suprugom.

Možda ste upravo pomislili da smo zabunom napisali “stražnjica” jer žena je operirala grudi… Vjerovali ili ne, sve je točno napisano. Ova Ruskinja dugo je razmišljala o estetskoj operaciji kojom bi popravila i oblikovala svoje grudi, a na nju ju je, naposljetku, nagovorio ugledan plastični kirurg.

Preporuka je bila – ubrizgavanje masti

Međutim, zbog nevjerojatne pogreške prilikom zahvata, Laufer tvrdi da joj je život uništen nakon što je platila 4000 funti za povećanje grudi, a izašla s ogromnom “guzi*etinom” kakvu nikad nije ni poželjela imati, prenosi Mirror.

“Zbog toga zahvata imam obješene, neskladne grudi i mentalnu traumu. Izgubila sam sve, posao i obitelj jer ne mogu spavati u istoj sobi sa svojim mužem”, požalila se ruskim medijima ova majka troje djece.

Njezin problem započeo je kada je sedam godina od prve ugradnje silikona u grudi dobila upalu te joj je rečeno da bi ih trebala izvaditi ili zamijeniti. Kirurg ju je nagovorio da se nakon toga podvrgne lipofiliranju, ubrizgavanju vlastite masti kako bi poboljšala oblik grudi.

Višak je htjela prenijeti u stražnjicu

Nakon četverosatnoga leta iz Moskve do Novosibirska, gdje se nalazi klinika u kojoj je dogovorila zahvat, prije same operacije saznala je kako zahvat neće izvoditi on, već njegov kolega kojega Laufer nije ni poznavala. Plakala je zbog promjene liječnika, ali odlučila je nastaviti s procedurom.

Ako bi ostalo viška masti nakon popunjavanja grudi, složila se da joj kirurg to ubrizga u stražnjicu, ali šokirala se kada je ugledala rezultat. Postupak je trajao pet sati i psihologinja se probudila u “nesnosnoj boli”, zahtijevajući da je spoje na kisik dok je trpjela grčeve.

“Osjećala sam se užasno kada sam vidjela svoje grudi. Obuzeo me ogroman strah u duši kako ću s time živjeti. Sve se u meni smrznulo. A kada sam si pogledala stražnjicu, bio je to šok na šok. To uopće nisam željela”, rekla je Laufer.

Liječnik ju je tužio za klevetu

Objasnila je da ima 55 kilograma i da su joj uzete dvije litre masti s različitih mjesta u tijelu, koje su uglavnom bile ubrizgane u stražnjicu. Po povratku u Moskvu, tamošnji su liječnici izrazili zgražanje zbog silnih oštećenja njezina tijela “rupama i tunelima” ispod kože, ali i ožiljaka.

“Moj se suprug boji zagrliti me”, priznala je nesretna 45-godišnjakinja, dodajući kako je on također liječnik te je zaprepašten onime što su joj napravili u Novosibirsku. Kada je na društvenim mrežama podijelila svoju priču, kirurg koji ju je operirao tužio ju je – no sud je ipak izgubio.

Njegova je klinika odbila komentirati slučaj, izvijestila je Komsomolskaya Pravda. Lyubov sada poduzima pravne mjere protiv dotičnoga liječnika putem etičkoga odbora Ruskoga društva plastičnih kirurga zbog “višestrukih pogrešaka” u operaciji.