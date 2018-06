ŠTO OBRVE GOVORE O VAMA? Ako su savršeno oblikovane i guste (kako nalaže trend), nemamo dobre vijesti

Drže li ove pretpostavke vodu, procijenite sami

Nikad ne biste pomislili da obrve govore toliko mnogo o vama, no najnovije istraživanje ukazuje na to. U skladu s time, ljudi koji imaju guste i lijepo oblikovane obrve u stvarnosti su češće narcisoidni. Istraživači sa Sveučilišta u Torontu proveli su studiju o narcisoidnim karakterima i to je bio njihov zaključak. Stručni je tim fotografirao sudionike istraživanja, a onda im dao da rješavaju test koji mjeri njihov stupanj narcizma.

Zatim su izrezali fotografije na način da se vide samo obrve prije no što su ih pokazali sudionicima druge skupine. Ti su ljudi bili sposobni odabrati sudionike koje su testovi okarakterizirali narcisoidnima, i to samo na temelju njihovih obrva. Što su obrve bile posebnije u smislu gustoće i oblika, to su egoističniji bili njihovi vlasnici, zaključili su stručnjaci. Sugerirali su kako bi razlog mogao biti u tome što su uredne obrve prepoznatljive, a to čini idealnu osobinu narcisa.

“Narcisi vole izazivati pažnju i divljenje te su skloniji isticati obrve kako bi bili zapaženiji, prepoznatljivi i zapamćeni”, kazala je autorica studije Miranda Giacomin za Cosmopolitan. Drže li ove pretpostavke vodu, procijenite sami, ali nekako sumnjamo da je to misao vodilja prilikom oblikovanja obrva.