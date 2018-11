HOLIVUDSKE ZVIJEZDE KOJE SE NE BRIJU ‘DOLJE’: Ove slavne žene vole svoj intimni grmić i toga se ne srame

View this post on Instagram

I’m channelling Mrs Claus today … with some seriously gorgeous Christmas gifting from @loccitaneaus #ambassador @tvsn #festive #christmas #gift #beauty #french #skincare #divine #loveloccitane #tvhost #motherchristmas #giftideas #festiveseason #television #dress @pinkrubyfashion #makeup @nikki_m_a #style #backstage #instagood