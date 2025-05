Otkriveni zdravstveni rizici popularne manikure: Stručnjaci upozoravaju na posljedice

Gel manikure jako su popularne posljednja dva desetljeća no jedno je istraživanje otkrilo kako dugi niz godina korištenja ovog tretmana može izazvati ozbiljne probleme poput suhih i lomljivih noktiju.

Lako je ući u začarani krug gel manikura, no iako takav način manikure omogućuje da nam nokti dulje vrijeme budu uredni i lijepi čini se da bi neprestana primjena mogla ozbiljno štetiti zdravlju noktiju i kože.

Zastrašujuća studija istraživača sa Sveučilišta California iz San Diego, provedena tijekom 2023. godine pokazala je da UV lampe koje se koriste za sušenje gela mogu izazvati određene mutacije u stanicama, što može povećati rizik od raka. Ispada da neprestana upotreba ovih uređaja može biti izuzetno štetna za zdravlje.

Zdravstveni rizici i alergijske reakcije

Osim toga, zabilježeni su slučajevi u kojima su neke žene izgubile nokte, razvile osipe ili imale poteškoće s disanjem zbog alergijskih reakcija na kemikalije korištene u gel manikurama.

Štetnost postupka uklanjanja gela

Dermatologinja Alison Leer upozorava da je postupak uklanjanja gela najopasniji. U salonima se obično namače nokte u acetonu 10 do 20 minuta, što isušuje i nokte i kožu oko njih. "To može dovesti do tankih i lomljivih noktiju te iritacije kože", kaže dr. Leer.

Smatra da je problem i korištenje metalnih alata za uklanjanje laka, što može oštetiti samu ploču nokta, čineći je slabijom i sklonijom oštećenjima. Dr. Leer savjetuje da pazite na prekomjerno turpijanje i nepoštivanje higijenskih standarda, jer to može dovesti do gljivičnih ili bakterijskih infekcija.

Preporuke za očuvanje zdravlja noktiju

Za zdravlje noktiju, dr. Leer preporučuje napraviti pauzu nakon svake dvije ili tri gel manikure te odabrati salone koji koriste netoksične proizvode te izbjegavaju namakanje u acetonu.

Molly Romah, glavna umjetnica za nokte iz salona Chillhouse, upozorava da "nasilno uklanjanje gela može oštetiti nokte, što ovisi i o noktima, ali i o materijalima koji se koriste za izradu manikure''.

Savjeti poznate manikuristice

Poznata manikuristica Alex Jachno, koja radi s klijenticama poput Sarah Paulson, Ellen Pompeo i Ane de Armas, ističe da gel nije uvijek sam po sebi krivac za oštećenja noktiju. Često je problem u procesu uklanjanja, osobito ako gel gulite silom. "Prekomjerno turpijanje brusilicom može dovesti do pretjeranog stanjivanja noktiju, što može uzrokovati njihovo podizanje ili čak infekcije", upozorava. Preporučuje korištenje ephd bond repair tretmana za jačanje i obnavljanje noktiju te savjetuje da se pazite bolova ili nelagode tijekom tretmana.

Upozorava kako vas nokti ne bi smjeli boljeti nakon uklanjanja, niti biste trebali osjećati toplinu i peckanje tijekom procesa skidanja.

Ako koristite UV lampu, Jachno predlaže nanošenje SPF-a na ruke prije tretmana ili nošenje UV zaštitnih rukavica s izloženim noktima. Kaže da se tako može značajno zaštititi koža od starenja i štetnih zračenja, jer uređaj zapravo može djelovati kao solarij za ruke, piše Daily Mail.

