OSTAVIT ĆE CURU AKO POVEĆA GRUDI: ‘Gade mi se silikoni, seksao sam se s jednom takvom i bilo je užasno’

Muškarac s Novog Zelanda ispričao je za Stuff da, iako je ludo zaljubljen u ženu (40), ne želi biti s njom ako napravi “lažne grudi”. Jedan je od razloga taj što vjeruje kako će nakon toga izgledati otrcano. “Mrzim lažne grudi. Niti izgledaju niti se osjećaju prirodno. Prije nekoliko godina sam spavao sa ženom koja je imala implantate i samo bi me njihov dodir totalno ohladio”, kazao je. Par je zajedno deset mjeseci i on smatra da je pronašao ženu svojih snova, no sada ozbiljno razmišlja o prekidu.

Ne želi utjecati na njenu odluku

Kako kaže, njegova djevojka želi otići na operaciju jer misli kako njezine grudi B košarice nisu dovoljno velike. Zahvat planira platiti novcem koji je dobila na brakorazvodnoj parnici s bivšim. Muškarac razumije da se ona pati s popunjavanjem grudnjaka i nošenjem haljina bez naramenica, a da joj ne padaju, no ipak smatra kako je njezino tijelo savršeno takvo kakvo jest. Jednom joj je rekao što misli o tome, ali ne želi utjecati na njezinu odluku jer razumije da nema pravo govoriti joj što će ona raditi sa svojim tijelom.

“Za mene će ona namjerno deformirati svoje tijelo. Ne znam mogu li ostati s njom ako s time ode do kraja. Ona nema pojma o tome da ja razmišljam o prekidu, a ja je ne želim emocionalno ucjenjivati”, rekao je anoniman muškarac. Dodao je kako su njezine grudi prekrasne te da nema potrebe ni smisla mijenjati nešto što je savršeno.

Nije fer da šuti

Savjetnica Jennifer, koja je nekad vodila eskort agenciju, a sada dijeli ljubavne savjete, objasnila mu je kako njezina djevojka samo pokušava pronaći način da se bolje osjeća u svome tijelu. Ona vjeruje kako muškarac treba otvoreno reći djevojci što misli i pokuša je odgovoriti ako mu je stalo. Također ga je podsjetila kako će se njezino tijelo mijenjati s godinama i da bi on te promjene trebao prihvatiti.

“Jesu li prirodne grudi tebi važnije nego ostatak njezina tijela? Iskreno se nadam da nisu. To je tvoja odluka, ali shvati kako je žena u koju si se zaljubio mnogo više od samih grudi, pravih ili lažnih”, zaključila je savjetnica.