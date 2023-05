Vjerojatno ste mislili da svi peru svoju odjeću. No, tiktokerica Hallie otišla ispod tog standarda higijene te je priznala da ne pere svoju pidžamu i da ne vidi "niti jedan dobar razlog" za to, piše Your Tango.

Hallie je nedavno podijelila video na TikToku koji je uskoro postao viralan te je pregledan više od 1,5 milijuna puta, a u njemu je otkrila šokantnu informaciju da ne pere svoju pidžamu.

Ona je u videu pod naslovom "Šalite se?" pitala "Čekaj, peru li se pidžame zaista?".

"Vidjela sam djevojku kako kaže da je svoju stavila ispod jastuka te da ju nosi dva do tri dana zaredom, a ja sam pomislila 'Dva do tri?'", kazala je Hallie.

"Nosim dvije iste pidžame za spavanje svake večeri (toplu i laganu, naravno) i perem ih samo u slučaju mrlje od ponoćnog snacka", otkrila je.

Bakterije se nakupljaju u pidžami

"Ne vježbam u snu. Ta odjeća nije izložena elementima? Doslovno, dajte mi jedan dobar razlog za pranje pidžame, ne shvaćam", istaknula je Hallie.

Njeni pratitelji ostali su šokirani nakon priznanja da ne pere pidžamu.

"Molim vas, recite nam perete li svoju posteljinu i koliko često? Tako sam znatiželjna", "Dva do tri dana je u redu, čak i do tjedan dana ponekad, ali nikad? Nikada je ne pereš? Ikad?", samo su neki od njihovih komentara.

Znanost kaže da biste svoju odjeću trebali prati barem jednom tjedno. "Bakterije se mogu u velikoj mjeri nakupiti u vašoj pidžami. Masne naslage na vašoj koži često su pune bakterija koje se zatim prenose na vašu odjeću za spavanje. To može uzrokovati infekcije posjekotinama, akne ili čak cistitis", opomenuli su u Housekeeping Magazineu.