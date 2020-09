ODVRATNA ISKUSTVA IZ HRVATSKIH SALONA LJEPOTE: ‘Kad sam došla kući, šokirala sam se. Platila sam 900 kuna za – ovo?!’

Četiri Hrvatice iskreno su progovorile o lošim uslugama koje su dobile u ovdašnjim frizerskim i kozmetičkim salonima

Vjerujemo kako se svakomu barem jednom dogodilo da je izašao iz frizerskoga ili kozmetičkoga salona nezadovoljan rezultatom usluge. Bilo da niste dobro iskomunicirali svoje želje s djelatnicima ili su se oni jednostavno pokazali nedovoljno kompetentnima, činjenica je da klijenti ponekad izađu iz salona razočarani.

Kakva je situacija u Hrvatskoj? Jesu li Hrvatice previše zahtjevne ili je problem u pružateljima usluga ljepote, procijenite sami. Nekoliko njih anonimno je za portal Diva progovorilo o svojim lošim iskustvima iz salona ljepote.

Trajni lak za nokte koji to nije

“Prvi sam put došla u salon, koji ne želim imenovati, na trajni lak. Na početku se sve činilo okej, ali sam onda skužila da mi nije dobro skinula lak koji sam prije toga imala. Osim što je sve bilo izrazito neuredno, čak i nakon nekoliko mojih napomena i zamolbi da se lak popravi. Iz salona sam izašla potpuno nezadovoljna i nakon nekoliko dana otišla u drugi salon na preporuku, gdje me kozmetičarka šokirala kada mi je rekla da to što imam na rukama uopće nije trajni lak, nego gel, od kojega u potpunosti bježim. Osjećala sam se pomalo prevarenom.”

Neuspjeli ‘ombre’ na kosi

“Došla sam u salon s nekoliko fotografija željenoga looka i pitala tadašnju frizerku zna li to napraviti. Rekla je da nema problema i da se samo prepustim. Nažalost, to sam i napravila i iz salona izašla s frizurom koju uopće ne znam kako bih nazvala. Gornji je dio bio u mojoj, prirodno smeđoj boji, dok su vrhovi bili žuti. Doslovno žuti, bez ikakva prijelaza, miljama daleko od ‘ombrea’. Na kraju sam taj dio ošišala jer jednostavno nije bilo spasa.”

900 kuna za loše pramenove

“Moje traumatično dogodilo se u popularnom zagrebačkom frizerskom salonu. Došla sam tamo i pokazala kakvu frizuru želim i boju meda. Kada sam se naručivala, naglasila sam da želim točno određenog stilista i rekli su mi da su svi top stilisti i da su svi vrhunski. Jedna mi je dama stavljala pramenove i odmah sam shvatila da ne zna stavljati pramenove jer je bila jako spora. Ošišala me i napravila frizuru s valovima. Otišla sam doma i drugi dan na suncu sam vidjela da mi je kosa ŽUTA i šokiralo me. Plus, kada sam oprala kosu, vidjela sam da nije dobro ni ošišano. Nazvala sam, reklamirala, rekli su da mogu doći na popravak. Kada sam došla tamo, opet šok – opet su me dali istoj osobi! Ona je to popravljala, ali nije uspjela ništa riješiti. Pramenove, preljev, šišanje i frizuru platila sam 900 kuna i uputila se novom frizeru da spasi stvar.”

Podljevi od depilacije

“Jednom sam išla na depilaciju i kako imam strašno osjetljivu kožu, izabrala sam egipatsku depilaciju šećernom pastom. To mi je bio prvi put u tome salonu. Došla sam tamo i naglasila da imam problema s osjetljivom kožom i da proba biti što nježnija. Naravno da nije bila. Izašla sam s podljevima na preponama i krvavim krasticama. Ona je rekla da je to normalno i da će proći sutra. Trajalo je tri tjedna i izgledalo užasno. Nisam ništa rekla i ne znam zašto!”