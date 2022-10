Dok se neki ljudi vole pokriti, drugi više vole pokazati kožu te se pri tome dobro osjećaju. Misleći da će njeni pratitelji drugačije reagirati, tiktokerica Emma (20) odjenula je bikini te je istaknula da uvijek izgleda najbolje u dvodijelnom kupaćem kostimu, piše The Sun.

No, naš pogled na sebe ne mora se podudarati s percepcijom koju drugi ljudi imaju o nama. Tako je Emma bila uvjerena da izgleda fenomenalno u bikiniju, no njeni pratitelji nisu se baš složili s njom.

Emma je objavila video u kojem tvrdi da ljudi misle da ona prelazi s petice na desetku kad nosi bikini, no nije dobila odgovor koji je željela.

Nije dobila komentare koje je željela

Ona je zauzela smjelu pozu ispred kamere s kariranom dekicom omotanom oko sebe. "Ljudi kažu da u bikiniju prelazim s petice na desetku", naslovila je video.

Neposredno prije kraja snimke, Emma je skinula pokrivač, a na sebi je imala crni bikini. "Što kažete?", pitala je svoje pratitelje koji su joj imali puno toga za reći, no to nije bilo baš ono što je Emma htjela čuti.

Najprije su se oglasili strogi kritičari. "Petica si do šestice možda, ali to je to", "Trica, četvorka do četvorke, sedmice", "Lažu te", poručili su joj.

No, neki od Emminih pratitelja ipak se nisu složili s hejterima.

"Nisam siguran tko je rekao da si petica. Sigurno moraju provjeriti svoj vid", "Izgledaš nevjerojatno", komentirali su.