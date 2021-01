NEMA ŠANSE DA POGODITE KOLIKO OVA BOMBA IMA GODINA: Ljudi misle da je svojim sinovima cura, a ona je već odavno – baka

Ona je najstarija žena koja je sudjelovala na reviji kupaćih kostima ‘Sports Illustrateda’ 2021. godine

Leslie Carleton živi na relaciji Bali – Los Angeles. Njezino lice krasilo je brojne naslovne stranice, snimila je mnogo reklama i nosila modele poznatih modnih marki. Time se bavila od rane mladosti, a i danas je, sa 62 godine, manekenka za kupaće kostime. Kaže da je u boljoj formi nego kada je imala 40.

“Iako imam 62 godine, i dalje mi se nabacuju klinci, a nitko ne vjeruje da imam više od 40 godina. Imam sinove Sephtona (44) i Aureliusa (42), a baka sam 10-godišnjim blizankama Oliviji i Lilyani“, rekla je Leslie, inače zaručnica holivudskoga glumca Matthiasa Huesa (62), za Daily Mail.

Slušala savjete svoje bake plesačice

Atraktivna baka priznaje kako se nikad nije nadala da će u 60-ima izgledati ovako dobro, ali da se pridržavala nekoliko pravila koja su joj u tome očigledno pomogla.

“Dok sam bila mlađa, nisam se bavila sportom, samo sam pazila što jedem. Slušala sam oduvijek savjete svoje bake, koja je bila plesačica i koja je jela male obroke svaka dva do tri sata. Uvijek sam pazila da ugljikohidrati i proteini budu u jednom obroku veličine dlana, dok povrće treba zauzimati dvostruko veći prostor”, otkrila je Carleton.

“U tridesetim godinama sam se počela baviti sportom, skijanjem i karateom. Tek prije 10 godina sam počela dizati utege i to mi je pomoglo da danas izgledam ovako”, tvrdi ona, dodajući kako je “svjesna da joj koža ne izgleda kao u dvadesetima, ali da su joj figura i tonus mišića mnogo bolji”.

REVOLUCIONARNO OTKRIĆE ZNANSTVENIKA: Po prvi put su uspjeli stvarno odgoditi starenje! Je li ovaj gen ključ vječne mladosti?

Njezina pravila za mladolik izgled

Leslie je otkrila i nekoliko pravila koja su njoj pomogla.

“Svakoga dana se mjerim. Kada vidim koliko imam kilograma, lakše odredim pretjerujem li u jelu. Jedem svaka dva do tri sata, a jednom tjedno imam dan kada jedem sve što želim. Spavam osam sati svake noći, svakodnevno vježbam i redovito si odvojim vrijeme da budem sama u prirodi. I na kraju, uvijek pristupam pozitivno stvarima”, kazala je.

MNOGI MISLE DA JE ONA ZAPRAVO – MUŠKARAC: Jadnoj ženi pukao film i skinula se do gola. Sada će joj valjda konačno povjerovati

Misle da je supruga svojih sinova

Leslie je imala samo 17 godina kada je ostala trudna sa starijim sinom, a 19 s mlađim. To što je bila majka tinejdžerica danas znači da je često zamjenjuju za sestru svojih sinova, pa čak i djevojku ili suprugu.

“Kada su bili tinejdžeri, mrzili su to jer su me njihovi prijatelji zvali ‘seksi mamom’. Nijedan sin to ne želi čuti i obojica su vrlo zaštitnički nastrojeni prema meni. Tada su kao mladi odrasli ljudi mrzili kada su mnogi mislili da sam im djevojka, jer im je to na neki način uništilo igru”, prisjetila se zgodna 62-godišnjakinja.

“Danas su obojica u 40-ima i očevi. S time dolazi i zrelost. Pa, iako ljudi i dalje misle da sam im djevojka ili supruga ili čak ponekad kažu da moji sinovi izgledaju starije od mene, sada se samo nasmiješe i kažu ‘hvala'”, zaključila je Carleton.