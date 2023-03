Također je podijelila savjete kako poboljšati svoj seksualni život i raspoloženje, ne obazirući se na hejtere koji su joj govorili da je to neprimjereno za njenu dob. "Jesi li mlađi od 25? Jer mozak nije potpuno razvijen do 25. godine", obratila se KarenLee hejteru. Ona je kazala da je hodanje s pumom puno bolje jer su starije žene samopouzdanije i iskusnije u krevetu i u životu. "Za nas to nije igra, mi smo avanturistkinje i financijski neovisne", dodala je.