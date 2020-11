MUŽ JOJ PLAĆA DA IZGLEDA KAO – BARBIKA: ‘Ulupao je u mene 140.000 kuna i ne može se zasititi mog umjetnog izgleda’

Ova žena podvrgnula se brojnim kirurškim i nekirurškim zahvatima, poput filera za usne, botoksa, filera za obraze i čeljusti te povećanju grudi

Mlada majka jednoga djeteta otkrila je kako joj je vlastiti suprug poklonio 17.000 funti (više od 140.000 kuna) za plastične operacije kako bi joj pomogao da što više nalikuje na najpopularniju lutkicu na svijetu.

Charlie Phillips (26) iz Cambridgeshirea dosad se podvrgnula dvjema operacijama povećanja grudi, usne je napumpala filerima, a u lice nekoliko putra ubrizgavala botoks. U budućnosti planira još štošta promijeniti na sebi jer njezin je san – izgledati poput Barbie.

TOTALNO GENIJALAN TRIK ZA SVE ŽENE KOJE GELIRAJU NOKTE: Ako napravite ovo, manikura će vam trajati još duže

Traumatična operacija kralježnice

Prvi put se s plastičnim operacijama susrela kada se odlučila na zahvat popravljanja kralježnice. Naime, sa 16 godina dijagnosticirano joj je zdravstveno stanje zbog kojega joj se kralježnica iskrivila, a godinu dana poslije imala je operaciju ispravljanja koja je trajala 14 sati.

Međutim, Charlie nije bila zadovoljna konačnim rezultatom te je otkrila kako je zbog operacije izgledala vrlo loše i izgubila je mnogo kilograma. Stoga se odlučila preobraziti u najljepšu ženu koje se mogla sjetiti – Barbie.

TIP OTKRIO ŠTO GA NAPALJUJE PA PITAO ZA SAVJET: ‘Izluđuje me sama pomisao… Je li to normalno?’

Mužu se sviđa njezin izgled

Ova mlada majka podvrgnula se brojnim kirurškim i nekirurškim zahvatima, poput filera za usne, botoksa, filera za obraze i čeljusti te povećanju grudi. Također je tetovirala usne i obrve, a procjenjuje da je za sve to iskeširala 17.000 funti. No, to joj je ionako platio suprug Ross, kojemu se sviđa njezin novi izgled.

“Definitivno mi se sviđa izgled Barbie i rekla bih da je ona moja inspiracija. Sviđaju mi se uzak struk, velike grudi, velike usne, duga plava kosa i lijep ten. Jednostavno se osjećam privlačnije i imam više samopouzdanja”, izjavila je Charlie za The Sun. Sa svojim suprugom Rossom je pet godina u braku i on se ne može zasititi njezina umjetnog izgleda.

“On obožava to, plaća sve moje zahvate, kosu, estetiku i izbjeljivanje zuba. Također mi je platio sve operacije. Filere nadograđujem svakih šest do devet mjeseci, a zube redovito izbjeljujem kod zubara ili sama kod kuće”, otkrila je. Charlie sada u planu ima mnogobrojne operacije koje će joj pomoći da postigne svoj željeni izgled, uključujući operaciju nosa, brade, obraza i usana.