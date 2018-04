MOŽETE USPORITI STARENJE, ALI OPREZ! Ugledna dermatologinja otkriva što vam u tome pomaže, a na što bacate novac

Nemaju svi vremena toliko se posvetiti samo njezi kože, stoga je dermatologinja osmislila vodič koji mogu pratiti i oni najljeniji

Starenje se ne može zaustaviti i njegove se posljedice vide na koži prije nego na bilo kojem drugom organu. Životni je vijek sve dulji i ljudi su na neki način postali opsjednuti što dulje izgledati mlado, a industrija ljepote to na pravi način iskorištava nudeći čudotvorne izume i potencijalne lijekove protiv starenja. Nažalost, to tako ne funkcionira. Ugledna dermatologinja Anjali Mahto za Daily Mail otkriva što zapravo trebate znati o borbi s godinama.

Čimbenici starenja kože

Prve se promjene u izgledu kože uočavaju već u kasnim dvadesetim i ranim tridesetim godinama. Suha koža, istaknuti podočnjaci, oštrije crte lica, smanjena elastičnost i prve bore postaju sve uočljivije. Takva vrsta starenja događa se iz više razloga, od kojih većinu ne možemo kontrolirati. To su: DNK, oštećenje stanica i hormonske promjene. Na vanjske čimbenike možemo utjecati, a to su: izlaganje UV zračenju, zagađenje, pušenje i prehrana.

Rješenja koja mogu usporiti starenje

Kreme vam neće pomoći kad je riječ o gubitku elastičnosti. Te se promjene događaju uslijed gubitka obujma masnoće i kostiju ispod kože i to je nešto čemu nitko ne može pobjeći kako vrijeme prolazi. Iako ne postoji krema koja to može zaustaviti, postoje rješenja koja mogu smanjiti pigmentaciju, sitne linije i bore te cijeli proces starenja djelomično usporiti. To su: retinoidi, antioksidansi, botanici i kreme za sunčanje.



Retinoidi

Zaštita je od sunca ključna u borbi protiv starenja, ali pouzdajte se i u retinoide, skupine spojeva koji su izvedeni iz vitamina A. Oni su jedini lokalni faktori koji pokazuju učinke protiv starenja u znanstvenim istraživanjima. Retinoidi su u stanju smanjiti pojavu bora, usporiti gubitak kolagena te ublažiti pigmentaciju i staračke pjege. Oni potiču obnavljanje stanica kože i stimuliraju proizvodnju kolagena. Dostupni su preko recepta, a mogu se nabaviti i samostalno. Gledajte da proizvod ima minimalnu koncentraciju retinola (0,1 %), a prve rezultate očekujte tek za 3 – 6 mjeseci.

Antioksidansi

Antioksidansi blokiraju oksidaciju, štetu koju čine slobodni radikali, koji se generiraju izlaganjem sunčevim zrakama, što je glavni uzrok vanjskog starenja kože. Postoje brojni antioksidansi koji se nude na tržištu, ali svakako se pouzdajte u vitamine C i E, resveratrol, sjemenke grožđa, zeleni čaj, čičkovo mlijeko i kavu.

Krema za sunčanje

Sunčeva svjetlost sadrži mješavinu nekoliko vrsta svjetlosti, UVA i UVB, odgovorne za glavninu starenja kože, ali i vidljivo svjetlo te infracrveno zračenje, za koje se smatra da generira slobodne radikale u stanicama kože, što također ubrzava proces starenja. Želite li se aktivno boriti protiv starenja, kremu za sunčanje trebate nositi svaki dan. U zimskim mjesecima dovoljno je koristiti hidratantne kreme i šminku sa zaštitnim faktorom (iako je zasebna krema za sunčanje uvijek bolja opcija).

Vodič za najljenije

Nemaju svi vremena toliko se posvetiti samo njezi kože, stoga je dermatologinja osmislila vodič koji mogu pratiti i oni najljeniji. Poanta je u golom minimumu. Dakle, svako jutro trabte očistiti lice, staviti hidratantnu kremu, zatim antioksidativni serum i na kraju kremu za sunčanje. Navečer ponovno očistite kožu i primijenite samo retinoid. Možete koristiti i jeftin losion za čišćenje, ovisno o svom tipu kože. Najveća je zabluda da djeluju samo najskuplji proizvodi. Bilo kako bilo, izbjegavajte vlažne maramice za čišćenje, osim u situacijama u kojima nemate drugog izbora.

Krema za područje oko očiju

I dok je hidratantna krema veoma važna za održavanje elastičnosti i fleksibilnosti površinskog sloja kože (njezinu su učinkovitost dokazale brojne studije), krema za područje oko očiju puko je bacanje novca. Nijedna količina neće spriječiti podočnjake i obješenu kožu koja dolazi kao posljedica godina. Koža oko očiju je osjetljiva na oštećenja od sunčeva zračenja. Dok će krema za to područje djelomično popraviti sitne bore, ključno je nositi zaštitni faktor.