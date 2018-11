KUKUI ULJE: Prirodan način za postizanje zdrave, njegovane i sjajne kože i kose

Botaničkog naziva Aleurites moluccana, kukui ulje stiže iz Havaja i koristi se za zdravlje i ljepotu kože.

Kukui ulje dolazi od istoimenog drveta iz područja Havaja te se u tom predjelu svijeta od davnina koristi kao preparat za njegu kože. U njemu se nalaze visoke razine linoleinske i alfa-linolenske masne kiseline koje se mogu apsorbirati duboko u kožu i tako je njegovati. Osim toga sadrži i mnoge vitamine, minerale i antioksidanse. Kukui drvo je ujedno i nacionalno drvo Havaja jer se od davnina koriste gotovo svi njegovi dijelovi za rješavanje mnogih tjelesnih tegoba kao što su problemi sa probavom, kožni problemi, bolni zubi pa čak i za artritis.

Ovo ulje je gotovo potpuno prozirno te u pravilu nema miris ili se on jedva malo osjeti. Može se dodavati svim losionima i kremama, a može se koristiti i kao ulje za masažu. Prilikom čuvanja je bitno da ga ne držite na visokim temperaturama jer mu to nimalo ne pogoduje. Osim što se može koristiti za kožu, odlično je i za popravak suhe kose i tjemena koje se peruta. Premda to nije običaj, ovo ulje može se koristiti i za unutarnju primjenu protiv bolova nakon operacija ili udaraca, a to je jedan od razloga zašto se koristi i za masaže u slučaju upale mišića ili bolova. Uz to, kukui ulje će ujedno poboljšavati stanje čitavog imuniteta i obrambenog sustava tijela.

Kukui ulje odlično je za kožu

Na havajskom kukui znači ‘prosvjetljenje’, što još bolje objašnjava njegova njegujuća svojstva za kožu. Razina djelotvornih tvari u njemu pomlađuje kožu i sprječava sušenje te ima sličan utjecaj kao kokosovo ulje. Sadrži masne kiseline, a u preparate s kukui uljem se često dodaju i vitamini C i D kako bi se još više pospješio njegov utjecaj. Prema nekim istraživanja ovo ulje ima antibakterijska i antigljivična svojstva pa se tako može koristiti za kožne bolesti kao što je psorijaza i ekcemi, a također će ubrzati oporavak kože nakon opeklina ili ozljeda.

5 dobrobiti kukui ulja

1. Odlično za svjež i sjajan izgled kože

Kukui ulje radi svog sastava može lako prodrijeti u kožu ostavljajući osjećaj glatke i svilene kože. Nakon tretiranja kože poticat će se stvaranje zdravih ulja te će vam koža izgledati atraktivnije, mlađe i zdravije. Za razliku od mnogih ulja, nakon ovog vam koža neće biti previše masna. Sadrži mnoge važne minerale i vitamine te antioksidanse koji imaju vrlo blagotvoran učinak na kožu. Uz to pomažu u zaštiti od oštećenja stanica koja su nastala radi slobodnih radikala u okolišu. Tako će kukui ulje pomoći i kod bora, proširenih vena i ostalih kožnih nepravilnosti. Smanjiti će posljedice starenja kože potičući odstranjivanje mrtvih stanica kože kako bi bilo više mjesta za zdrave i nove stanice.

2. Pomaže kod kroničnih oboljenja kože

Mnoga istraživanja su pokazala da kukui ulje može pomoći u liječenju kroničnih stanja kože kao što su psorijaza, ekcemi te akne i prištići. Bez obzira na to što ne postoje konkretni dokazi za njegovu djelotvornost protiv točno tih bolesti i nepravilnosti, činjenica da u sebi ima mnogo zdravih masnih kiselina ide u korist toj tvrdnji. Kukui ulje sadrži i omega-3 masne kiseline, a za nju je poznato da smanjuje upalu kože. Smatra se i da ima antigljivična svojstva što znači da će pomoći pri infekcijama i kod dermatitisa. Uz to, u njemu ne postoje neke tvari koje bi mogle uzrokovati nadraženost ili oštećenje kože.

3. Funkcionira protiv strija

Za rješavanje strija na tijelu se u pravilu uvijek koriste ulja, losioni i kreme s učinkom vlaženja kože. Kao i kod ricinusova ulja, dužim i čestim korištenjem ovog ulja postoji mogućnost da ćete uspjeti smanjiti neugodne strije uzrokovane širenjem kože. Odlično je to što se može koristiti i kod trudnica jer je potpuno prirodno, no dakako, tek uz savjetovanje liječnika.

4. Štiti od štetnih sunčevih zraka

Zbog svojih svojstava kukui ulje prodire duboko u kožu. Tamo stvara vitalnu zaštitničku barijeru koja pomaže štititi kožu od štetnih sunčevih zraka te od gorenja nakon izlaganja suncu. Osim toga, taj sloj će pomoći i kod zaštite od ostalih štetnih utjecaja plinova ili nečistog zraka. Svojstva kukui ulja pomoći će da koža lakše preboli rane, ogrebotine i opekotine.

5. Koristi se i za zdravlje kose

Iako se za kukui ulje uglavnom zna radi njegovih dobrobiti za kožu, ono ima sličan djelotvoran učinak na suhu kosu. Ovo je super za koristiti ljeti jer će, nakon što ga nanesete na kosu, štititi dlaku od jakog sunca te sprječavati njeno sušenje i pucanje. Zdrave masne kiseline i aminokiseline prisutne u kukui ulju lako prodiru u korijen kose te tako zadržavaju osjećaj i izgled zdrave kose. Iz tog razloga se može koristiti i kod problema sa suhim tjemenom i nastankom peruti. U pravilu se njegova svojstva za kožu mogu primijeniti i na kosu jer joj također vračaju vlažnost i sjaj.

Cijena kukui ulja

Kako se ovo dragocjeno ulje sve češće može pronaći i u našim predjelima, možete ga kupiti u mnogim web shopovima i prodavaonicama s prirodnim proizvodima. Cijena će se razlikovati od proizvođača do proizvođača, ali ćete u pravilu za 100 ml kukui ulja trebati izdvojiti od 70 do 100 kuna.