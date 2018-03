KONJAC SPUŽVA: Prirodna, nježna i djelotvorna u suzbijanju nečistoće s lica. Evo 7 razloga zašto je trebate isprobati

Još jedna od inovacija za njegu kože koja stiže iz Azije, odlična je za temeljito čišćenje kože.

Za njegu i čišćenje kože mogu se pronaći različiti proizvodi – vibirirajuće spužvice, različiti ručnici za piling te mnogi alati koji imaju rotirajuće glave za temeljitije čišćenje. Iako su mnogi od njih zaista djelotvorni, priroda pobjeđuje i ovoga puta. Konjac spužve dolaze iz Japana, a radi se o spužvicama za lice koje pružaju nježan piling kože. Izrađene su od korijena konjaca, poroznog korjenastog povrća koji raste u Aziji.

Glavni razlozi zašto morate probati konjac spužvu

Ukoliko vašoj masnoj, suhoj ili problematičnoj koži ne uspijevaju pomoći maske za lice, niti neki drugi preparati, možda bi se trebale prebaciti na konjac spužve. Ovo su samo neke od njenih dobrobiti.

Izuzetno su nježne za kožu



Za razliku od pilinga koji mogu biti grubi za određenu vrstu kože i ne mogu se koristiti svakog dana, konjac spužva je nježna i sigurna. Mogu se koristiti za nježnu i osjetljivu kožu kojoj će pomoći protiv akni, bubuljica ili suhih dijelova kože, a neće doći do iritacije.

Odlična je za uklanjanje šminke

Za razliku od većine proizvoda koji se trebaju koristiti na čistoj koži, konjac spužve su odlične za skidanje šminke. Stavite malo sredstva za skidanje šminke ili tekući sapun za skidanje šminke, namočite ju vodom i polako odstranite svu šminku s kože. Ovom spužvom možete čak prelaziti preko očiju i skidati maskaru, a i dalje neće doći do iritiranja.

Daje koži vitalan i sjajan izgled

Konjac spužve se mogu koristiti i kao blagi pilinzi za nježno skidanje i ljuštenje mrtvih stanica kože, dajući vašoj koži gladak i sjajan ten. Što više koristite spužvu, to će učinci biti više vidljivi. Dakako, nemojte očekivati dobiti sjajnu kao nakon kozmetičkog tretmana samo nakon jednog korištenja.

Koristi se jednostavno i kratko

Ove spužve se mogu koristiti svakog dana, a nikada nećete morati brinuti imate li dovoljno vremena za to. Za upotrebu jednostavno potopite spužvu oko 10 do 20 minuta u vodi i pričekajte da se proširi i omekša. Iscjedite suvišnu vodu pa na to dodajte svoje omiljeno sredstvo za čišćenje kože ili micelarnu otopinu. Prođite nekoliko puta po licu nježnim kružnim pokretima. Nakon što ste gotovi isperite lice i spužvu u mlakoj vodi i to je to. Osušit će se preko noći, a idućeg dana će ponovno biti kao nova i spremna za korištenje.

Različite boje spužvi imaju različite aktivne sastojke

Konjac spužve dolaze u različitim bojama, a boje se temelje na aktivnim sastojcima koje se u njima nalaze. Ako je konjac spužva tamnosiva, to znači da sadrži ugljen. Ako je zelena, sadrži zeleni čaj ili zelenu glinu. Bijele spužve mogu sadržavati kaolinsku glinu, a ako je crvena, u sebi najvjerojatnije sadrži francusku crvenu glinu. Uz to postoje plava i žuta spužva, a svaka sadrži posebnu glinu koja je odlična za njegu kože.

Mogu se koristiti za cijelo tijelo

Prije nego su postale popularni kozmetički proizvod na Zapadu, u Japanu su ju izumili poljoprivrednici koji su je izvorno koristili za pranje kože bebe radi nježnosti i prirodnosti. Konjac spužve se mogu koristiti za svaki dio tijela, a posebice za one dijelove koji su osjetljivi i za one kojima je potrebno duboko čišćenje.

Ekološki su prihvatljive

S obzirom na to da se konjac spužve izrađuju od prirodnih sastojaka korijena biljke, potpuno su sigurne za okoliš. Najbolje bi bilo da ove spužve koristite do mjesec dana. Nakon što ih bacite one se mogu kompostirati zajedno s vašim ostacima hrane ili povrćem.

Cijena konjac spužvi

U Hrvatskoj se ove spužve uglavnom mogu kupiti u drogerijama ili preko online trgovina. Ovisno o tome za koju se spužvu odlučite, cijena se kreće od 80 do 150 kuna.