KOLIKO JE OVO LUDO? Svi odjednom hrle na ovu estetsku korekciju i to zbog – nošenja maske. Ne, problem nisu uši…

Već više od pola godine živimo pod maskama. Pa, kako je to utjecalo na zahtjeve u plastičnoj kirurgiji? Znamo, odmah ste pomislili da svi masovno hrle na korekciju ušiju jer ih maske stalno potežu prema naprijed pa se doima kao da su uši klempavije nego inače.

Ne, jedan drugi zahvat posljednjih je mjeseci doživio procvat. Čini se da su maske mnoge ljude natjerale da postanu svjesnijih svojih podočnjaka i očiju, koje mogu izgledati umorno, što je dovelo do porasta zahtjeva za operacijama – podizanja kapaka,

Tvrtka Pall Mall Cosmetics izvijestila je o nevjerojatnom povećanju zahtjeva za taj zahvat – od čak 167 posto, otkako su maske u Velikoj Britaniji postale obvezne, prenosi Mirror.

“Nošenje maski u javnom prijevozu i u prostorima kao što su trgovine znači da su naše oči često jedini dio lica koji je izložen, a, nažalost, one imaju tendenciju da stare brže. To je zato što tanka koža oko naših očiju olabavi i počinje propadati, zajedno s opuštanjem dubljega tkiva, stvarajući podočnjake i umornu kožu, zbog čega možemo izgledati starije nego što uistinu jesmo”, objasnio je savjetnik i estetski kirurg za lice Ullas Raghavan.

