Kroz različite se kulture provlači jedna morfologija ženskih grudi koja je najprimamljivija suprotnom spolu

Fascinacija heteroseksualnih muškaraca ženskim grudima nastala je zahvaljujući hormonu oksitocinu koji se otpušta tijekom dojenja. On također stvara evolucijski nagon za snažnu povezanost u ljubavno-seksualnim odnosima, tvrde znanstvenici i autori knjige Kemija između nas Larry Young i Brian Alexander. “Muška je opsesija ženskim grudima zapravo vrlo čudna. Muškarci su jedini muški sisavci koji grudi promatraju u seksualnom kontekstu”, kaže Young.

Univerzalna formula

Sa znanstvenog stajališta, žene su jedini ženski sisavci čije se grudi povećaju u pubertetu, a također smo jedina vrsta u kojoj mužjaci miluju, masiraju i oralno stimuliraju grudi tijekom predigre i seksa. No, kakve su to grudi najprivlačnije muškom rodu? Zabluda je kako se vode za pravilom “što veće, to bolje”. Naime, kroz različite se kulture provlači jedna morfologija grudi koja je muškarcima najprimamljivija, otkrili su češki znanstvenici.





Prema njima, stvar uopće nije u veličini jer su muškarci s različitih strana svijeta (uključujući Brazil, Kamerun, Češku, Namibiju i druge zemlje), gledajući fotografije žena u toplesu, kao najprivlačnije ženske grudi odabrali one srednje veličine – otprilike veličine trojke. No ono što se nametnulo kao važniji čimbenik od same veličine bila je čvrstoća tkiva. Većinom su birali prpošne i čvrste grudi koje su postavljene visoko na prsnom košu.

Temelj u evoluciji

Ovaj podatak ne čudi stoga što su zdrave, mladenačke grudi simbol plodnosti i zato su muškarcima podsvjesno najprivlačnije. Tako će prosječan muškarac radije izabrati ženu poput Jennifer Lawrence nego Kim Kardashian (čak i da su joj grudi prirodne), navode znanstvenici. Ipak, ta privlačnost ne dolazi iz odgoja, već je duboko usađena u naš mozak nagonski. Jedna od teorija koja objašnjava privlačnost grudi ona je evolucijsko-biološka, prema kojoj pune grudi, sastavljene većim dijelom od masnoća, signaliziraju muškarcu da je žena dobrog zdravlja te sposobna roditi i odgajati djecu.