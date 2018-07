KAKO SE MUŠKARCI SREĐUJU ‘TAMO DOLJE’: Ovih pet frizura najviše vole, a žene su se složile koja je njima vrh

Nekoliko je različitih stilova koje frajeri biraju kada sređuju svoje intimno carstvo

Već je desetljećima popularno uklanjanje intimnih dlačica kod žena i to je danas nekako postao standard. No, što je s frajerima? Dok su oni dugo nastojali ostati “muževnima” i odupirali se bilo kakvim intervencijama tamo dolje, danas su stvari znatno drugačije. Vjerovali ili ne, čak šest od deset muškaraca sada sređuje intimnu frizuru. Nije to ništa čudno s obzirom na novi podatak da devet od deset žena seksualno odbija grmić oko penisa.

Nekoliko je različitih stilova koje frajeri biraju kada sređuju svoje intimno carstvo, ali jedan se curama osobito sviđa. Prema istraživanju Wilkinson Sworda, najpoželjnije su tzv. bilijarske kugle. To je kada muškarac ošiša ili obrije dlačice s testisa, a ostave sve ostalo. Na drugom mjestu žene najviše vole “boyzilku”, odnosno kada se sve dlačice totalno skrate, ali ne obriju. Muškarcima se, s druge strane, taj izgled u vlastitim gaćama ne sviđa toliko, već oni više preferiraju brijanje samo onih dlačica koje strše sa strane.

BRIJETE LI SE ‘TAMO DOLJE’? Ovo su najsigurnije metode da to obavite najbolje i najbezbolnije, a postoje i opasnosti

Pet najpopularnijih stilova općenito

Biljarske kugle (28%) – brijanje ili šišanje samo dlačica na testisima Bikini zona (21%) – uklanjanje samo dlačica na preponama Boyzilka (18%) – skraćivanje svih dlačica, ali ne brijanje Ćelav izgled (17%) – brijanje do kraja Grmić (16%) – retro stil bez ikakvih intervencija

Usprkos velikoj popularnosti sređivanja intimne frizure, mnogi su muškarci priznali da još uvijek nemaju pojma kako se to radi te da improviziraju i uče iz pogrešaka. Ekspert za mušku depilaciju Marcus Jaye savjetuje da se prije brijanja istuširate u toploj vodi kako bi dlačice omekšale, nakon čega će ih biti lakše ukloniti. Prije brijanja dlačice valja skratiti škarama kako ne biste brzo zatupili britvicu. I najvažnije, nemojte štedjeti na britvicama. Čim vidite da više ne brije kako treba, zamijenite je novom jer ćete tupom oštricom napraviti više štete nego koristi.