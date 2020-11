KAKO IZGLEDA SAVRŠENA ŽENA 2020.? Nastupio totalni zaokret, evo kako na ljepotu gledaju muškarci u pandemiji

Koliko je pandemija koronavirusa promijenila način na koji promatramo svijet oko sebe, pokazuje i ova, naizgled banalna studija koju je provela poznata seksologinja i stručnjakinja za odnose Tracey Cox.

Prije desetak godina, muškarci su na pitanje koji je njihov idealan tip žene odgovarali vrlo šturo i precizno. Jedne su najviše privlačile noge, druge grudi, treće stražnjica… Često su isticali i boju kose koju preferiraju na ženama. Tijesna bitka uvijek se nekako vodila između plavuša i brineta.

Danas su se stvari, očito, dosta promijenile. Odgovori koje su ispitanici ponudili Tracey u najnovijem istraživanju iznenadili su i nju samu jer se pokazalo da su se muškarci prilično odmaknuli od trenda koji je vladao prije samo deset godina.

“Prvo što me privuče kod žene su oči”, napisao je jedan muškarac na Twitteru. “Linija ne igra važnu ulogu, kao ni visina ili veličina grudi. Ključna stvar za mene je osobnost”, otkri je drugi. “Zapravo nemam idealan tip. Smatram da su samopouzdane, inteligentne i duhovite žene privlačne i dolaze u svim oblicima, veličinama i bojama”, odgovorio je treći, a ovi i slični odgovori prevladavali su u anketi ove ekspertice.

Naša slika ženskoga “savršenstva” dramatičnije se promijenila u posljednjih deset godina nego u prethodnih stotinu, prema časopisu National Geographic. Uz pretpostavku da su joj ispitanici davali iskrene odgovore, Cox je pozdravila ovu promjenu i odmicanje od idealiziranja nerealnih tjelesnih proporcija.

Here's the result of all your tweets about what the perfect female body looks like in 2020. A positive, happy result to cheer us all up for once! Turns out personality wins over physical appearance but women still feel under pressure to look a certain way. https://t.co/xT1EX6dewV

Muškarce će uvijek privlačiti određene stvari iz evolucijskih razloga, koji su tu kako bi se naša vrsta što uspješnije nastavila razmnožavati. Mladost, široki bokovi ‘za rađanje’, sjajna kosa i koža te ‘dovoljno mesa’ na kostima, što govori kako glad nije problem… Sve to komunicira sposobnost žene da zatrudni i prehrani dijete kada se ono rodi”, izjavila je Tracey za Daily Mail.

Univerzalna privlačnost ovoga oblika tijela potkrijepljena je znanošću, studijom Sveučilišta u Texasu iz 2016. godine, prema kojoj je manekenka Kelly Brook proglašena personifikacijom takvoga izgleda u to vrijeme. Iako bi za nju mnogi rekli da je punašna, rijetko biste naišli na muškarca koji je ne bi smatrao privlačnom.

Kako danas izgleda savršena žena? Odgovor na ovo pitanje Cox je sažela u kratku rečenicu – ona je ono što vi želite da ona bude. U 2020. zapravo ne postoji određeni “idealni tip tijela”. Ljepota je manje u tome kako izgledate, a više u tome kakvi ste. Sve se svodi na karakter i osobnost. Tako sada u definiranju onoga što je privlačno moramo gledati puno dublje od vanjskoga izgleda.

Istraživanja su uvijek pokazivala da muškarci više preferiraju žene prosječnoga izgleda nego supermodele, a to ima veze i s time što se većina muškaraca teško nosi s konkurencijom koja im želi ukrasti partnericu. Lijepo lice na popisu želja uvijek je imalo višu ocjenu od dobroga tijela. No, iako je osobnost uvijek bila tu negdje na popisu, sada je skočila na prvo mjesto.

Statistics show that Instagram users are tiring of 'perfect' posts (the perfect body, the perfect life etc) – most of which have been doctored.

The number 1 rule for growing your following and engagement on Instagram in 2020 is to be authentic. Show your flaws. Be you! pic.twitter.com/vz80Pw1OSL

— Big Red Social (@BigRedSocial1) December 27, 2019