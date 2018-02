Sam zahvat nije kompliciran te se izvodi pri lokalnoj anesteziji kojom se umrtvljuje područje oko pupka, traje 30 – 40 minuta, a pacijenti ne osjećaju nikakve bolove poslije

Ljudi u današnje vrijeme žele na sebi mijenjati sve. Plastični kirurzi imaju pune ruke posla – od korekcije usana, nosa, grudi i stražnjice do pupka. Da, dobro ste pročitali. Umbilikoplastika ili operacija pupka posljednji je trend u plastičnoj kirurgiji. Specijalisti kažu kako sve više žena dolazi sa zahtjevima da imaju pupak poput Emily Ratajkowski i Jessice Simpson.





Kako izgleda savršen pupak?

Dr. Matthew Schulman kaže da se potražnja za korekcijom pupka udvostručila u posljednjih pet ili šest godina. Trenutno izvodi po 12 – 15 takvih procedura mjesečno. Porast potražnje ovaj plastični kirurg zahvaljuje društvenim mrežama i svijesti ljudi da zapravo mogu promijeniti izgled svog pupka. Na ovakav potez ljudi se obično odlučuju prije proljeća i ljeta. “Pupak je, gledajući iz kozmetičke perspektive, veoma važan dio ljudske anatomije”, kaže njegov kolega Thomas Sperry.

Dr. Schulman smatra kako je idealan pupak ovalna oblika i vertikalno orijentiran jer to vizualno izdužuje torzo i naglašava trbušne mišiće. Ovaj dio tijela dolazi u zaista svim oblicima i veličinama, ali najvažnije je od svega da je pupak centriran. “Vjerovali ili ne, kod nekih pacijenata on nije na sredini trbuha i zaista je važno to srediti jer ne izgleda nimalo privlačno”, objašnjava dr. David Shafer.

Kako se izvodi operacija?

Postoji stanje u kojem crijeva, masti ili tekućina prodiru kroz slabu točku u trbuhu uzrokujući da pupak izgleda poput izbočenog čvora. Plastični kirurzi kažu kako je to najčešći slučaj koji oni kirurški rješavaju.

Sam zahvat nije kompliciran te se izvodi pri lokalnoj anesteziji kojom se umrtvljuje područje oko pupka, traje 30 – 40 minuta, a pacijenti ne osjećaju nikakve bolove poslije. Potrebno je jedino ne dizati teško te izbjegavati vježbanje prvih tjedan dana, piše Daily Mail.