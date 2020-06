HRVATICA ISPROBALA FAMOZNI ‘VAMPIRSKI FACELIFTING’ I PODIJELILA DOJMOVE: ‘Osjećam da mi malo lice gori…’

Izgleda bolno, ali većina onih koji su isprobali tretman kažu da nije

“Za samo 2500 kuna možete izgledati kao Kim Kardashian, Jelena Veljača ili Iva Majoli. Jedan gospodin vam nježno izvadi krv i onda vam je opet uštrca u vaše lice, dekolte, vrat ili kamo već hoćete i – izgledate mlađe! Imate garanciju na svoje lice od godinu dana i onda opet dođete na servis”, započeo je sinoć u RTL Direktu legendarni Zoran Šprajc.

Tretman pomlađivanja, za kojim su poludjele Hrvatice, a spomenute javne osobe se i pohvalile da su ga isprobale, popularno se naziva “vampirski facelifiting”, a podrazumijeva vađenje krvi, odvajanje plazme centrifugom pa njezino ubrizgavanje u lice.

Proces je brz i jednostavan

Na pomlađivanje lica krvlju odlučila se i 43-godišnja Iva Boršić, koja se prepustila u ruke dr. Nikole Milojevića.

“Spremna sam. Očekujem da će mi se koža malo osvježiti i nestati sivilo i žutilo od sunca. Malo me strah, ali imam povjerenja”, kazala je za RTL pacijentica dok je čekala na svoj tretman. Proces je brz i jednostavan. Za samo osam minuta stroj odvoji eritrocite, trombocite i krvnu plazmu, koja će opet završiti u Ivinom licu i vratiti mu stari sjaj.

IVA MAJOLI GOTOVO NEPREPOZNATLJIVA: Pojavila se u javnosti prvi put nakon ‘vampirskog faceliftinga’

Potrebna su tri tretmana svakih mjesec dana

“Tajna je u tome da je to jedan jako prirodan tretman, to je estetski tretman u kojemu liječimo sami sebe, tako da pacijenti to jako vole jer postižemo prirodne rezultate. Radimo to oko pet godina, napravili smo ih na tisuće i, uz botoks i filere, to je najpopularniji tretman”, objasnio je estetski liječnik Milojević.

Da biste bili lijepi i mladi, trebate izdržati ubode tankim malim iglicama. Izgleda bolno, ali većina onih koji su isprobali tretman kažu da nije. Jedan tretman stoji 2500 kuna.

“Potrebna su tri tretmana svakih mjesec dana, vidjeli ste da to uopće ne boli, cijeli tretman je oko 100 uboda jako malim iglicama, za što je trebalo 10 minuta i manje da ga napravimo”, kazao je Milojević.

Ne koristi se samo za lice

Ovaj tretman popularan je i u ordinaciji doktora Zekića. I da, tretmani krvnom plazmom odnosno PRP-om, ne koriste se samo za lice, već i za rast kose.

“Mi smo odradili ukupno oko 700 klijenata, što tretmana vlasišta, što tretmana lica. To su dvije regije gdje se taj postupak najviše koristi. Podjednako dolaze muškarci i žene. Žene za lice, a muškarci za tretman vlasišta”, rekao je dermatovenerolog Josip Zekić.

MILE (KITIĆ) VOLI ESTETSKE ZAHVATE: Posljednja operacija šokirala je javnost, a podvrgnuo joj se zbog tijesnih majica?

Poboljšava oporavak od ozljeda

Vampirsku metodu vole i sportaši, ali ne radi pomlađivanja, već – saniranja ozljeda.

“Zadnjih osam godina radim sa sportašima i to je jedan od najčešće upotrebljavanih tretmana za regeneraciju nakon izgleda, poboljšava oporavak za 30 posto”, otkrio je Zekić. A sve je pokrenula fotografija Kim Kardashian na Instragramu, nakon čega je vampirski facelifing doživio slavu.

Dojmovi pacijentice nakon tretmana

“Ja ne volim taj naziv, to je Hollywood izmislio, samo zato. I smiješno je što je Kim objavila tu crvenu fotku, a zapravo se ubrizgava žuta plazma”, rekao je Milojević.

“Nije bilo toliko bolno, osjećam da mi malo lice gori. To je neki neobičan osjećaj”, komentirala je pacijentica Iva Boršić nakon što je zahvat bio gotov. Liječnici uvjeravaju da nuspojava gotovo i nema, osim crvenila netom nakon bockanja.