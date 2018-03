GRMIĆ MEĐU NOGAMA OSIGURAVA BOLJI I ČEŠĆI SEKS: ‘Brazilka’ više nema šanse, nakon ovoga ćete odustati od brijanja

Stidne dlačice imaju i brojne zdravstvene prednosti

Većina današnjih žena preferira brazilsku frizuru na svom intimnom području, što znači – bez ijedne dlačice. Godine 2016., 84 je posto Amerikanki priznalo da su barem jednom obrijale stidne dlačice, a mnoge to rade kontinuirano, pokazala je studija. Stručnjaci upozoravaju kako ova praksa dolazi s određenim rizicima, pa čak i nuspojavama koje se odražavaju na zdravlje. Ginekolozi objašnjavaju zašto je dobro imati grm tamo dolje.

Grijanje genitalija

Stidne dlačice kontroliraju tjelesnu temperaturu i sprječavaju gubitak topline na tom području, što čak može poboljšati seks. Evolucijska je prednost toplih genitalija to što su ljudi skloniji skinuti odjeću sa sebe, prema ginekologinji Lauren Streicher. Za muškarce to znači da će dulje imati erekciju. Poznato je da niske temperature nisu najbolji prijatelj penisa. To je zato što se tada krvne žile stežu i ograničavaju dotok krvi u genitalije.

Učinak amortizera

Stidne su dlačice i zaštitna barijera za kožu, pogotovo tijekom seksa. Trenje kože o kožu dulje vrijeme može postati neugodno, pa čak i bolno. Zato dlačice djeluju kao štit. “Prirodno ulje u dlakama poboljšava vlaženje i smanjuje trenje pri spolnom odnosu. Vidjela sam zaista gadne opekline od trenja u svojoj karijeri”, priznaje dr. Streicher. Dlačice štite i od ozljeda tijekom vježbanja ili vožnje bicikla. Djeluju poput svojevrsnih amortizera.



Zaštita od spolnih bolesti

Ljudi koji redovito uklanjaju stidne dlačice imaju 75 posto veći rizik od infekcije, pokazalo je istraživanje. Stručnjaci kažu kako je to zato što se brijanjem ili čupanjem oštećuje površinski sloj kože, zbog čega je ona podložnija primiti na sebe bakterije i viruse poput HPV-a. Druga je studija otkrila da je depilacija intimnog područja usko povezana s većim rizikom od spolno prenosivih bolesti. Ipak, valja znati i to da same dlačice nisu nikakva zaštita od zaraze.

Ljubavni zov

Stidne dlačice zadržavaju feromone, hormonske supstancije koje utječu na ponašanje drugih, što znači da pomažu u privlačenju partnera. Feromoni se oslobađaju znojenjem. Stručnjaci apsolutno tvrde kako dlakavo međunožje potiče seksualno ponašanje. “Evolucijski su dlake služile privlačenju pažnje na genitalije”, objašnjava ginekologinja za Daily Mail.

Depilacija često uzrokuje ozljede

“Uklanjanje stidnih dlačica nema nikakvu zdravstvenu podlogu, ali zato nosi sa sobom rizike”, upozorava dr. Streicher. Najčešće metode depilacije – brijanje, čupanje, lasersko uklanjanje – mogu uzrokovati ozljede, opekline i osip. Čak je 25 posto ljudi priznalo kako su se na neki način ozlijedili uklanjajući dlačice s genitalija, navodi se u studiji iz 2017. godine.