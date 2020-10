FRIZERKA NAPRAVILA MALI TEST: ‘Evo koja je razlika između jeftinih i skupih šampona’; rezultat zapanjio tisuće ljudi

Nakon što ste potrošili malo bogatstvo na bojenje i šišanje, ideja da uložite još svoga teško zarađenog novca u proizvode za održavanje kose može biti bolna. No, jedna je stručnjakinja pokazala zašto će vam se to dugoročno isplatiti.

Vlasnica frizerskog i kozmetičkog salona Rachel Trach iz SAD-a podijelila je video na društvenim mrežama objašnjavajući zašto biste svoju kosu trebali uvijek prati profesionalnim salonskim šamponom i regeneratorom.

Hairdresser's shampoo experiment shows why you should never buy cheap productshttps://t.co/vRuMf8t5ZR pic.twitter.com/PIIfQD3dgD

— Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) October 11, 2020