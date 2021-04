LIJEPO ZA VIDJETI, ALI NIJE BAŠ RAZLOG ZA SLAVLJE: Trešnja u Japanu procvala najranije ikad, no to znači samo jedno

Vrhunac cvatnje trešanja, a to je tradicionalni glasnik proljeća u Japanu, dogodio se ove godine najranije otkako su tu pojavu prije 1200 godina počeli bilježiti kroničari carskog dvora. Sezona 2021. u gradu Kyotu dosegnula je vrhunac 26. ožujka, prema podacima koje je objavilo Sveučilište Osaka.

Sve ranija cvatnja trešanja proteklih desetljeća vjerojatno je posljedica klimatskih promjena, kažu znanstvenici. U Kyotu se cvatnja trešanja bilježi od 812. godine kada je o tome evidenciju počeo voditi carski dvor.

Grad je ove godine neuobičajeno rano ušao u proljeće. Prethodni rekord bio je 1409. godine, kada je vrhunac cvatnje bio 27. ožujka. Trešnjin cvat, “sakura” na japanskom, traje tek nekoliko dana, no ta pojava izuzetno je važna ekonomski i kulturološki. Prijatelji i obitelji okupljaju se u toj prigodi i snimaju zajedničke fotografije.

Evidencija o cvatnji u Japanu ima posebnu vrijednost jer seže tako daleko u prošlost.

“U Kyotu tradicija festivala trešnjina cvata seže u 9. stoljeće i omogućuje praćenje klimatskih promjena te pokazuje lokalno porast temperature što se povezuje s globalnim zatopljenjem i urbanizacijom”, navodi se u znanstvenom časopisu Biological Conservation.

Yasuyuki Aono, znanstvenik sa sveučilišta u prefekturi Osake, istraživao je podatke sve do 812. godine.

