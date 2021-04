LIJEČNIK PREVARIO DNK TEST – DVAPUT: Htio je izbjeći osudu za silovanje pa smislio pakleni trik koji je šokirao policiju

Devedesetih godina prošlog stoljeća dr. John Schneeberger izbjegavao je osudu zbog seksualnog napada na ženu i vlastitu pokćerku, punih sedam godina poduzimajući krajnje mjere kako bi pobrkao DNK testiranje, koje bi dokazalo njegovu krivnju.

Toga 31. listopada 1992. Candice Fonagy otišla je u lokalnu bolnicu u Kiplingu u Kanadi, tražeći svoju prijateljicu nakon što se posvađala s dečkom. Njezina prijateljica nije radila te noći, ali medicinska sestra joj je predložila da posjeti liječnika, s obzirom na poznato stanje u kojem je tada bila.

Doktor Schneeberger primio je Fonagy i preporučio joj sedativ da je smiri. Očekivala je tabletu, ali dobila je injekciju, nakon čega je odmah utrnula. Od tada joj je pamćenje bilo maglovito, jer lijek koji je dobila – kasnije je utvrđeno da je to bio midazolam – koji inhibira stvaranje novih sjećanja, izaziva pospanost te smanjuje tjeskobu.

Glavna primjena midazolama inače je prije različitih medicinskih postupaka ili za ljude na mehaničkim respiratorima kako bi im se smanjila svijest. Kada je došla sebi, Candice je posumnjala da ju je liječnik silovao. Nakon što je policiji prijavila svoje iskustvo, pronađena je sperma, kao i neobičan izbor lijeka koji joj je liječnik dao.

Nakon što je ispitan, Schneeberger se dobrovoljno javio da će policiji dati uzorak krvi kako bi se on usporedio s prikupljenim uzorkom, što je i učinio. DNK se nije podudarao. Međutim, godinu dana poslije, policija je pristala ponovno testirati Schneebergera, ovoga puta pod policijskim nadzorom.

DNK se opet nije podudarao. Nakon toga, lokalna zajednica počela je vjerovati da je Fonagy lagala o napadu, a u nedostatku dokaza policija je okončala istragu. Schneeberger je tvrdio da lijek koji je dao pacijentici ponekad uzrokuje halucinacije o seksualnim aktivnostima, ali Fonagy je nastavila tražiti odgovore.

Angažirala je privatnog istražitelja kako bi uzela uzorak Schneebergerova DNK, koji će se testirati u privatnom laboratoriju. Logično, krv nije najjednostavniji uzorak koji možete uzeti od osobe bez njezina znanja pa je istražitelj odabrao lakši uzorak: njegov balzam za usne.

Ovaj se uzorak podudarao s uzorkom sjemena. To je bilo dovoljno da Fonagy pokrene građanski postupak protiv Schneebergera, gdje je još jednom pristao napraviti DNK test pred policijskim svjedocima.

Tehničar je htio izvaditi doktoru krv iz prsta, no Schneeberger je inzistirao da mu je uzmu iz ruke. Tehničar je pokušao izvaditi krv kako mu je ovaj rekao, unatoč napuhnutoj veni na ruci, ali nije mogao dobiti dovoljno za DNK testiranje pa se slučaj opet raspao.

