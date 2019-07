LAŽNI MLADI KRUMPIRI PREPLAVILI TRGOVINE: Evo savjeta kako prepoznati koji je pravi, ali i koji je domaći

Kako prepoznati pravi domaći mladi krumpir od uvoznog koji se u trgovinama i na tržnici prodaje za ono što nije?

I dok se u Međimurju, gdje se proizvode tri četvrtine hrvatskog krumpira, ovih dana skuplja i skladišti onaj mladi krumpir koji je na putu prema trgovinama, proizvođači pozivaju kupce na oprez jer se u trgovinama i na tržnicama može naći uvozni mladi krumpir koji uopće nije ono za što se prodaje, pišu Vijest.hr. Stoga se postavlja pitanje kako prepoznati pravi domaći mladi krumpir.

Važno je da se kožica guli lako

Da biste provjerili je li riječ o pravom mladom krumpiru, dovoljno je da provjerite guli li se lako kožica s krumpira. Ako se guli lako, onda u rukama imate mladi krumpir. Najviše mladog krumpira uvozilo se iz Egipta, no iz Udruge međimurskih proizvođača objašnjavaju kako je riječ o prevari i da krumpir iz Egipta nije ono za što se prodaje. “Kad se ga izvadi, kad se spakira, kad se utovari na brod, pa zamislite sve te manipulacije s njim, pa njemu trebaju dva-tri tjedna da dođe. To mladi krumpir ne može izdržati, dakle to je još jedna od prevara kupaca, da je to mladi krumpir”, objasnio je Damir Mesarić, predsjednik Udruge međimurskih proizvođa merkatilnog krumpira.

‘Međimurski kalamper’

Osim toga, neki su prodavači svoj krumpir znali predstavljali kao međimurski, a da bi tome stali na kraj, iz Udruge najavljuju da uskoro kreću s prodajom svojega krumpira pod zajedničkom robnom markom “međimurski kalamper”, pišu Vijesti.hr. Iako je svibnj bio kišan te je malo usporio rast krumpira, a tu su bile i nedavne ekstremne vrućine, prozvođači su zadovoljni i tvrde da je njihov mladi krumpir izvrsne kvalitete.