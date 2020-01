KUPIO JE SUPRUZI TAMPONE, PA MU SE TO OBILO O GLAVU KAO BUMERANG: ‘Čudan si i jeziv’

Uskoro su mu počeli pristizati komentari na objavu u kojima se nitko nije složio s njegovom suprugom da je njegova gesta bila jeziva

Na stotine žena stalo je u obranu čovjeka kojega je vlastita žena nazvala “čudnim” i “jezivim”, nakon što mu se njegova “lijepa” gesta obila o glavu poput bumeranga, piše Mirror.

On tvrdi kako ne prati kada njegova supruga ima menstruaciju, no već su dovoljno dugo zajedno da “osjeti kada su ti dani u mjesecu”. Ona tampone drži u ormariću kupaonice pored toaletnog papira, pa je primijetio da joj je preostao samo jedan.

“Kad sam danas otišao u kupovinu, pokupio sam pakiranje tampona, jer joj se menstruacija ‘bliži’. Mislio sam da bi to do mene bila lijepa gesta. No, kad sam se vratio doma ona se uzrujala kad je vidjela tampone te mi je rekla kako je čudno i nekako jezivo da sam ih samoinicijativno kupio”, napisao je na Redditu.

“Je li to nešto što muškarci jednostavno ne bi trebali raditi? Niti jednoj bivšoj djevojci nisam kupovao tampone”, priznao je.

‘Vi ste vitez u krvavom oklopu’

Uskoro su mu počeli pristizati komentari na objavu u kojima se nitko nije složio s njegovom suprugom da je njegova gesta bila jeziva, a mnoge žene su mu poručile kako bi mu bile “vječno zahvalne” radi toga koliko je pažljiv.

“Kog vraga? Bila bih ti vrlo zahvalna, pogotovo jer sam tip koji čeka posljednju minutu da kupi tampone ili uloške. Zašto bi to bilo čudno i jezivo, nije mi jasno”, glasio je jedan od komentara.

“Pretpostavljam da je vaša supruga odrasla u kućanstvu u kojoj su muškarci bili zgroženi i pri samom pogledu na tampone ili uloške te ih nikada nisu niti dodirnuli, pa vjerojatno misli da je takvo ponašanje normalno, iako zapravo nije”, glasio je drugi komentar.

“Kao žena bila bih stvarno dirnuta i stvarno bi me se dojmila vaša gesta”, “Vi ste gospodine vitez u krvavom oklopu i bila bih vječno zahvalna da je to moj suprug meni napravio”, “Grozno je ostati bez tampona, a vi ne samo da ste to primijetili, već ste ih i kupili? Taj vaš čin zaslužuju medalju časti ili nagradu za mir”, samo su neki od komentara.