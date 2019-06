KULEN, BURGERI I KOBASICE ZA 20 GODINA NEĆE BITI OD MESA: Većina mesa bit će zapravo veganska imitacija

Većina konzumiranog mesa do 2040. godine neće potjecati od zaklanih životinja, nego će biti ili uzgojeno ili zamijenjeno veganskim proizvodima

Do 2040. godine većina mesa koje ljudi jedu neće dolaziti od zaklanih životinja, tvrdi se u izvješću globalne konzultantske tvrtke AT Kearney koje predviđa da će 60% mesa biti ili uzgojeno u posudama ili zamijenjeno s proizvodima na bazi biljaka koji izgledaju i imaju okus poput mesa, prenosi The Guardian. U izvješću, koje je temeljeno na intervjuima stručnjaka, ističe se snažan utjecaj konvencionalne proizvodnje mesa na okoliš te zabrinutost ljudi oko dobrobiti životinja u industrijskom uzgoju.

“Stočarsku industriju na veliko mnogi smatraju nepotrebnim zlom”, navodi se u izvješću. “S prednostima novih veganskih zamjena za meso i uzgojenog mesa nad konvencionalno proizvedenim mesom, samo je pitanje vremena kada će zauzeti značajan tržišni udio.” Konvencionalna industrija mesa uzgaja milijarde životinja i zarađuje preko 1 bilijun američkih dolara godišnje. Međutim, zadnje znanstvene studije ukazuju na očigledne goleme utjecaje na okoliš, od emisija plinova koje pogoršavaju klimatsku krizu, do uništavanja divljih staništa i zagađenja rijeka i oceana.

Veliki uspjeh alternativnih proizvoda

Zabilježen značajan rast tvrtki poput Beyond Meat, Impossible Foods i Just Foods koje koriste biljne sastojke za pravljenje zamjenskih burgera, kajgane i drugih proizvoda. AT Kearney procjenjuje da je u takve veganske proizvode uloženo milijardu dolara, u čemu su sudjelovale i tvrtke koje dominiraju na tržištu konvencionalnog mesa. Tvrtka Beyond Meat, poznata po proizvodnji “lažnog mesa”, ostvarila je veliki uspjeh otkada je u svibnju postala javna, tako da su se otada njezine dionice više nego udvostručile.

Druge tvrtke rade na uzgoju mesnih stanica u kulturi, kako bi proizvele pravo meso bez potrebe za uzgojem i ubijanjem životinja. Takvi proizvodi još nisu stigli do potrošača, ali AT Kearney predviđa da će, dugoročno gledano, uzgojeno meso dominirati jer će za razliku od biljnih alternativa imati okus i osjećaj sličniji konvencionalnom mesu.

“Prijelaz prema fleksitarijanskom, vegetarijanskom i veganskom načinu života je neporeciv, tako da mnogi potrošači smanjuju potrošnju mesa kao rezultat sve veće svijesti o okolišu i dobrobiti životinja”, rekao je Carsten Gerhardt, partner AT Kearneyja. “Za strastvene mesojede, predviđeni porast uzgojenih mesnih proizvoda znači da će još uvijek uživati u istoj prehrani kao i inače, ali bez troškova vezanih za okoliš i životinje.”

Veća učinkovitost od konvencionalnog mesa

U izvješću se procjenjuje da će do 2040. godine 35% mesa cjelokupnog mesa biti uzgojenog, a 25% mesa tvorit će veganske zamjene. Naglašava daleko veću učinkovitost alternativa konvencionalnom mesu. Stoka se hrani s gotovo polovicom svjetskih usjeva, ali ljudi kroz meso na kraju konzumiraju samo 15% kalorija iz biljaka. Nasuprot tome, u izvješću se navodi da zamjenski proizvodi poput uzgojenog mesa i veganske alternative zadržavaju oko tri četvrtine unesenih kalorija.

Potencijalna nelagoda kupaca oko uzgojenog mesa neće biti prepreka, tvrdi se u izvješću, navodeći ankete u SAD-u, Kini i Indiji: “Kultivirano meso će pobijediti na duge staze. Međutim, nove veganske zamjene za meso bit će od bitne važnosti u prijelaznoj fazi.”