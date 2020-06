KUL TRIK PROTIV ODBLJESKA NA EKRANU: Ideja ovog genijalca postala hit, pa kako se toga nismo prije sjetili?!

Sada kad nam je napokon zasjalo sunce, a temperature su takve da je ugodnije biti vani nego u kući, oni sretnici koji još uvijek rade na daljinu možda će htjeti preseliti svoj radni stol u dvorište ili na terasu. Jedina stvar koja vas može ometati pri radu jest odbljesak na zaslonu laptopa.

No, taj se problem može lako riješiti ako ste dovoljno kreativni. Umjesto da kupujete zaštitne navlake za zaslon ili skupocjene spravice koje sprječavaju odbljesak, jednako dobar rezultat dat će vam i najobičnija kartonska kutija.

Now you can work in the garden or park with your laptop https://t.co/BC6Kq4CU6p

Korisnik LinkedIna Tom Wood objavio je jučer fotografiju iz svojega vrta, na kojoj se vidi kako je svoj laptop umetnuo u standardnu kutiju i neometano radio na suncu.

“Nabavite posljednji tehnološki proboj – kartonsku kutiju! Ja sada mogu u isto vrijeme raditi na tenu i na računalu, bez ikakvih problema”, napisao je Wood, a njegova je ideja odmah postala hit te je prikupila više od 50.000 lajkova, prenosi Metro.

To whoever it was who posted this laptop box cover invention, the Delahoy family would like to say thank you. pic.twitter.com/LeLZd2tKb0

— Sean Delahoy (@SeanDelahoy) May 8, 2020