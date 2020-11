Luk je osnova brojnih recepata, a sve se svodi na to kako ga upotrebljavate. Pa, kako odlučiti koja je vrsta luka prikladna za koje jelo? Što se tiče okusa, žuti je luk najprilagodljiviji i s njime je najmanja šansa da ćete pogriješiti.

Međutim, postoji još jedan znak koji možete slijediti pri odabiru luka koji stavljate u jela – vaša crijeva. Neki ljudi imaju problema s probavom jer jedu određene vrste luka. Osim probave, nekima je možda bolje jesti sporo kuhani luk nego sirove nasjeckane komadiće.

Ako se nakon konzumacije određene vrste luka osjećate naduto ili vas muči probava, onda možda ta određena sorta ili način kuhanja nije za vas. Luk je sjajan izvor hranjivih sastojaka. Bez obzira na to koju vrstu odabrali, svaka vrsta sadržava dobru dozu antioksidansa.

There is an abundance of onion varieties available in Ontario now. The most commonly used are yellow, red, white, green, and Vidalia. Yellow is best for cooking, red for raw dishes, green is slightly less intense, and Vidalia a less potent taste. Which is your favourite to use? pic.twitter.com/DyG4pKKv6R

— Produce Made Simple (@ProduceSimple) November 7, 2020